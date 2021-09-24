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Бывший муж Ани Лорак сделал предложение новой избраннице

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 17:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак сделал предложение новой избраннице
instagram.com  /  @anilorak

Анталья, 24 сентября. Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу готовится к свадьбе с новой возлюбленной после развода с певицей Ани Лорак. Радостную новость сообщила невеста предпринимателя Лилия.

Ани Лорак дважды расходилась с мужем — звезда предпочитала не делиться с поклонниками деталями своих отношений, потому их воссоединение, а затем новое расставание выглядели неожиданными. На этот раз их разрыв может быть окончательным, ведь недавно предприниматель встретил новую любовь.

Избранницей бизнесмена стала визажистка Лилия родом из Киева. Недавно она поделилась красноречивым кадром в Instagram, где продемонстрировала обручальное кольцо с впечатляюще крупным камнем.

Налчаджиоглу сделал предложение возлюбленной во время отдыха в Турции. Другие подробности предстоящей свадьбы все еще хранятся в тайне — неизвестны ни дата, ни место проведения торжества.

Предыдущий брак бизнесмена распался в 2019 году. Тогда Налчаджиоглу заподозрили в измене певице Ани Лорак.

Недавно звезда спровоцировала критику после выступления на концерте в Одессе. Имиджмейкер Анжелика Гарсан заступилась за сценический наряд артистки.

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