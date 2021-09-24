Первые экземпляры внедорожника Haval Dargo появились в России

Тула, 24 сентября. Сертификационные модели Haval Dargo собрали на мощностях тульского предприятия.

Рамный внедорожник Dargo от автомобильного концерна из Китая впервые был собран на заводе в Тульской области. Согласно информации издания «Китайские автомобили», данные версии машин предназначаются для прохождения сертификационных испытаний.

Изначально концерн из КНР намеревался экспортировать в Россию транспортные средства, собираемые в Баодине, но впоследствии подход был скорректирован, а изготовителем назначен «Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус».

Модель распространяется на китайском авторынке под названием Big Dog и создается на архитектуре L.E.M.O.N. Помимо данной машины, платформа используется в кроссовере Jolion. Отечественная версия внедорожника будет поставляться с 2,0-литровым двигателем на 211 л.с., работающим в паре с «роботом» на семь передач. Стоимость автомобиля в Китае начинается от 145,9 тыс. юаней или 1,7 млн рублей по текущему курсу.

Наблюдающийся сейчас дефицит в сфере полупроводников не мешает китайским производителям машин наращивать долю реализуемой продукции на территории РФ.