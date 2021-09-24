Патрушев обсудил с помощником президента США вопросы стратегической стабильности

Москва, 24 сентября. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейк Салливан провели переговоры по телефону, сообщила пресс-служба Совбеза 24 сентября.

Стороны обсудили вопросы, связанные с российско-американскими отношениями. Они подчеркнули, что важно продолжить диалог Москвы и Вашингтона по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности, говорится в сообщении.

Также Патрушев и Салливан по инициативе американской стороны затронули тему событий в Афганистане. Детали переговоров не приводятся.

Ранее Николай Патрушев отметил недружественную направленность альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией. Это партнерство носит антироссийский и антикитайский характер, считает секретарь Совебеза.