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Татьяна Морозова рассказала о конфликте с основательницей Comedy Woman

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 17:14
Шоу-бизнес
Татьяна Морозова рассказала о конфликте с основательницей Comedy Woman
instagram.com  /  @tatyanamorozova

Москва, 24 сентября. Юмористка Татьяна Морозова рассказала о конфликте с основательницей Comedy Woman Натальей Еприкян. Об отношениях звезд вспомнили журналисты в связи с днем рождения Морозовой.

Юмористка ушла из проекта Comedy Woman спустя почти 15 лет работы. Причиной ухода она назвала усталость от коллектива и желание уйти от образа «русской бабы», в которую она превращалась на съемках программы. Как призналась артистка, у нее было недопонимание с основательницей Comedy Woman

«Я воспринимала коллектив как вторую семью, но, уходя, поняла, что это мои коллеги. Я как-то спросила у Наташи, в чем напряженность и раздражение, а она ответила: «Я к тебе относилась как к родному очень человеку, а при родных я могу проявлять эмоции». Меня это очень удивило, и я задумалась», — приводит издание «СтарХит» слова звезды.

Татьяна Морозова пришла в Comedy Woman в 2008 году. Она была одной из ведущих артисток на программе. Как отметила звезда, отношения внутри команды стали напряженными. При этом она считает, что разногласия между коллегами — это нормальное явление. Артистка благодарна коллегам за плодотворную работу и с теплотой вспоминает о шоу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Татьяна Морозова рассказала о конфликте с основательницей Comedy Woman
морозова comedy woman еприкян
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