Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 18:01
18:00
Политика
Премьер Великобритании намерен «восстановить сотрудничество» с Францией
17:59
Политика
Политолог Дробницкий: Эрдоган следит за Байденом, чтобы использовать его ошибки на Ближнем Востоке
17:59
Происшествия
СК возбудил дело после приземления медицинского вертолета на гараж в Ижевске
17:58
Политика
Вице-губернаторы Петербурга Бондаренко и Бельский освобождены от должностей по распоряжению Беглова
17:58
Происшествия
В Брянске в подсобке школы обнаружили труп 57-летнего мужчины
17:57
Происшествия
Сторонников ИГИЛ задержали за подготовку теракта в Нидерландах
17:56
Шоу-бизнес
Павел Воля высмеял предстоящий концерт Ольги Бузовой
17:54
Политика
Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом
17:47
Энциклопедия ФАН
Быть всегда на высоте: самое важное о профессии бортпроводника
17:46
Экономика
Себестоимость строительства жилья в России вырастет по итогам года на 18%
Все новости

Клава Кока выберет лучших участников шоу «Битва экстрасенсов»

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 17:06
Шоу-бизнес
Клава Кока выберет лучших участников шоу «Битва экстрасенсов»
instagram.com  /  @klavacoca

Москва, 24 сентября. Певица Клава Кока присоединилась к шоу «Битва экстрасенсов» в новом сезоне. Артистка поделится собственными секретами и проведет отбор будущих звезд проекта.

Новый сезон проекта «Битва экстрасенсов» стартует на канале ТНТ 25 сентября. Главной звездой будущей премьеры станет певица Клава Кока, недавнее открытие лейбла Blackstar. Артистка примет участие в отборе экстрасенсов на этапе кастинга, который повторит самые любимые зрителями испытания — поиск человека в багажнике и попытки отгадать, что скрыто за ширмой. Об этом сообщило издание «Культуромания».

Звезда долгие годы была фанатом «Битвы экстрасенсов», поэтому в новом сезоне ей выпал шанс испытать участников на этапе «Мистер Х». Кроме того, она откроет зрителям несколько личных тайн. При этом испытание с багажником проведет менталист и шоумен Илья Ларионов. Эксперт посвятил несколько лет изучению методик чтения собеседников. Уже в субботу специалист проверит мистические навыки участников проекта.

Помимо участия в телепроекте, Клава Кока активно занимается рекламой и развитием музыкальной карьеры. Недавно звезда неожиданно оказалась в больнице под капельницей из-за переутомления на фоне переработок.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Клава Кока выберет лучших участников шоу «Битва экстрасенсов»
тнт битва экстрасенсов клава кока
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru