Клава Кока выберет лучших участников шоу «Битва экстрасенсов»

Москва, 24 сентября. Певица Клава Кока присоединилась к шоу «Битва экстрасенсов» в новом сезоне. Артистка поделится собственными секретами и проведет отбор будущих звезд проекта.

Новый сезон проекта «Битва экстрасенсов» стартует на канале ТНТ 25 сентября. Главной звездой будущей премьеры станет певица Клава Кока, недавнее открытие лейбла Blackstar. Артистка примет участие в отборе экстрасенсов на этапе кастинга, который повторит самые любимые зрителями испытания — поиск человека в багажнике и попытки отгадать, что скрыто за ширмой. Об этом сообщило издание «Культуромания».

Звезда долгие годы была фанатом «Битвы экстрасенсов», поэтому в новом сезоне ей выпал шанс испытать участников на этапе «Мистер Х». Кроме того, она откроет зрителям несколько личных тайн. При этом испытание с багажником проведет менталист и шоумен Илья Ларионов. Эксперт посвятил несколько лет изучению методик чтения собеседников. Уже в субботу специалист проверит мистические навыки участников проекта.

Помимо участия в телепроекте, Клава Кока активно занимается рекламой и развитием музыкальной карьеры. Недавно звезда неожиданно оказалась в больнице под капельницей из-за переутомления на фоне переработок.