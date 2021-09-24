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Польша и Украина рано обрадовались влиянию на«Северный поток — 2»
Политика
Польша и Украина рано обрадовались влиянию на«Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 24 сентября. Не так давно стало известно, что Польша с русофобской направленностью получила доступ к процессу сертификации российской газовой трубы «Северный поток — 2». При этом она немедленно заявила, что воспользуется своим статусом и будет дальше оспаривать запуск российского газопровода.

Украина очень обрадовались таким новостям и почти объявила о победе над Россией и «Северным потоком — 2». Глава «Нафтогаза» Украины отметил, что приветствует Польшу и полностью доверяет ей в вопросе сертификации и борьбы с «СП-2».

Участие Польши в процессе сертификации российской газовой магистрали действительно могло бы стать серьезным ударом, поставившим «Северный поток — 2» в уязвимое положение. Но недоброжелатели проекта рано обрадовались: Германия вовремя вмешалась в процесс, усмирив Польшу и ограничив ее возможности в процессе сертификации.

Так, регулятор Германии забрал право вето у крупной польской нефтегазовой компании PGNiG. Из этого следует, что теперь у Польши не будет юридического права голоса, она сможет только высказывать свое мнение.

Обозреватель ИА «Русские онлайн» Артемий Руст назвал Польшу угрозой энергетической безопасности Европы.

Очередная попытка Польши встать на пути «Северного потока — 2» ни к чему не привела. Варшава в русофобском порыве забывает, что борьба с проектом — это не только борьба с Россией, но и борьба с Европой, которая вообще не готова к отопительному сезону и зимним холодам. Это прямая энергетическая угроза, которая может негативно сказаться на экономиках стран Европейского союза.

Ранее сенатор Климов указал на выгоду «Северного потока — 2» для любого немецкого правительства.

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