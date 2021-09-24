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Топ-10 российских достижений за неделю: производство техники, удобрений и медкомплексов
Общество
Топ-10 российских достижений за неделю: производство техники, удобрений и медкомплексов
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 24 сентября. В течение прошедшей недели на многих субъектах РФ открывались новые производственные линии, создавались цеха и фабрики, вводились в эксплуатацию заводы и животноводческие комплексы.

В Тульской области началось промышленное производство универсального путевого комплекса, который по своим техническим характеристикам значительно превосходит и российские, и зарубежные аналоги. В Оренбуржье создали линию по производству уникального комплекса удобрений «Кремнемаг», а в Алтайском крае ввели в действие систему контроля нормативов обогащения, которая помогла повысить показатели извлечения меди, свинца и цинка в концентратах.

В Свердловской области было организовано производство портативных лабораторий для выявления опасных инфекционных заболеваний. Эти микробиологические анализаторы могут обнаружить одни из самых опасных инфекционных заболеваний — сепсис и бактериемию, что окажет значительную помощь медицинским учреждениям.

Итак, топ-10 российских достижений за неделю:

  1. В Тульской области начали производить новый универсальный путевой комплекс.
  2. В Оренбургской области открыто производство кремне-магниевого комплекса удобрений «Кремнемаг» марки «Суперсульфат».
  3. В Свердловской области организовали выпуск портативных лабораторий для выявления опасных инфекционных заболеваний.
  4. В Ивановской области ввели в эксплуатацию цех по производству навесного оборудования для строительной техники.
  5. Новая автоматическая система контроля показателей начала работать на Алтайской обогатительной фабрике.
  6. Новое производство по изготовлению профилированных пиломатериалов создадут в Кировской области.
  7. В Татарстане на базе производителя медтехники создан крупный логистический центр.
  8. На Нежданинском золоторудном месторождении в Якутии тестируют беспроводную сеть.
  9. Ярославский инвестор восстановил крупный молочный комплекс после банкротства.
  10. Краснодарский край досрочно завершил запланированные работы по ремонту дорожной инфраструктуры.

Как отметили журналисты издания «Капитал страны», больше всего внимания на этой неделе российские регионы уделяли расширению производств.

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