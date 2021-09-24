Топ-10 российских достижений за неделю: производство техники, удобрений и медкомплексов

Москва, 24 сентября. В течение прошедшей недели на многих субъектах РФ открывались новые производственные линии, создавались цеха и фабрики, вводились в эксплуатацию заводы и животноводческие комплексы.
В Тульской области началось промышленное производство универсального путевого комплекса, который по своим техническим характеристикам значительно превосходит и российские, и зарубежные аналоги. В Оренбуржье создали линию по производству уникального комплекса удобрений «Кремнемаг», а в Алтайском крае ввели в действие систему контроля нормативов обогащения, которая помогла повысить показатели извлечения меди, свинца и цинка в концентратах.
В Свердловской области было организовано производство портативных лабораторий для выявления опасных инфекционных заболеваний. Эти микробиологические анализаторы могут обнаружить одни из самых опасных инфекционных заболеваний — сепсис и бактериемию, что окажет значительную помощь медицинским учреждениям.
Итак, топ-10 российских достижений за неделю:
- В Тульской области начали производить новый универсальный путевой комплекс.
- В Оренбургской области открыто производство кремне-магниевого комплекса удобрений «Кремнемаг» марки «Суперсульфат».
- В Свердловской области организовали выпуск портативных лабораторий для выявления опасных инфекционных заболеваний.
- В Ивановской области ввели в эксплуатацию цех по производству навесного оборудования для строительной техники.
- Новая автоматическая система контроля показателей начала работать на Алтайской обогатительной фабрике.
- Новое производство по изготовлению профилированных пиломатериалов создадут в Кировской области.
- В Татарстане на базе производителя медтехники создан крупный логистический центр.
- На Нежданинском золоторудном месторождении в Якутии тестируют беспроводную сеть.
- Ярославский инвестор восстановил крупный молочный комплекс после банкротства.
- Краснодарский край досрочно завершил запланированные работы по ремонту дорожной инфраструктуры.
Как отметили журналисты издания «Капитал страны», больше всего внимания на этой неделе российские регионы уделяли расширению производств.