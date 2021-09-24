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Корпорация Microsoft презентовала финальную сборку Windows 11

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 17:04
Общество
Корпорация Microsoft презентовала финальную сборку Windows 11
microsoft.com  /  Microsoft

Редмонд, 24 сентября. Финальный образ операционной системы Windows 11 стал доступен некоторым пользователям.

IT-компания Microsoft несколько месяцев тестировала операционную систему нового поколения, после чего представила ее под индексом 22000.194. Доступом к ОС обладают участники программы Release Preview. Известно, что данная версия официально будет представлена общественности 5 октября. Об этом пишет The Verge.

Установка указанной сборки реализуема уже сейчас, однако нуждается в выполнении нескольких действий. Так, от пользователя требуется проверка на совместимость его ПК с новой операционной системой через приложение Microsoft PC Health Check. В случае соответствия необходимым параметрам, юзер должен зарегистрироваться в программе предварительной оценки. Следующим этапом станет скачивание сборки.

Отмечается, что для отказа от тестовых версий ОС впоследствии, необходимо будет использовать настройки «Центра обновлений Windows» после успешного апдейта до Windows 11. В настоящее время Microsoft также подготовила образы Windows 11 22000.194, которые можно использовать для «чистой установки». Крупное обновление инсайдерской вариации ОС было осуществлено около двух недель назад.

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microsoft операционная система windows 11 тестовая сборка
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