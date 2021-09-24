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Телеведущие Норкин и Трушкин объяснили ошибками провал Зеленского на ГА ООН

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 17:02
Политика
Телеведущие Норкин и Трушкин объяснили ошибками провал Зеленского на ГА ООН
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 24 сентября. Новый выпуск программы «Место встречи» на телеканале НТВ получился злободневным и актуальным, а один из гостей ток-шоу устроил масштабную дискуссию.

Как заявил украинский политолог Василий Вакаров в эфире программы, президент Владимир Зеленский потерпел фиаско на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, выступая перед собравшимися. По словам Вакарова, его промах можно легко объяснить, ведь он пытается показаться молодым и искренним политиком, который хочет «достучаться до всего мира, заставив его проснуться».

Вакарову парировал телеведущий Андрей Норкин, который указал, что на выступление Зеленского мало кто пришел, зал Генассамблеи ООН был почти пуст. Политолог ответил, что это обычное явление.

«Зачем тогда будить это сонное существо, если от него толку нет? Только Байдена и Путина слушают», — заметил Норкин.

Коллега Норкина Иван Трушкин предложил Вакарову представить ситуацию, что эксперт долгое время не приходил на программу «Место встречи», а появившись на эфире, начал говорить, что всего лишь стоит почаще его приглашать, да еще и дать денег.

«Как это будет воспринято остальными гостями и ведущими?» — поинтересовался Трушкин у политолога.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что выступление Зеленского на Генассамблее ООН дискредитирует политика. По словам эксперта, речь украинского лидера, который изображал из себя обиженного и недооцененного человека, выглядела забавно.

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Все новости / Политика / Телеведущие Норкин и Трушкин объяснили ошибками провал Зеленского на ГА ООН
украина зеленский норкин
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