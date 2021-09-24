Реформы Бейрута и скепсис Макрона: премьер Ливана посетил Францию с визитом

Бейрут, 24 сентября. Париж продолжит оказывать поддержку Ливану, страдающему от затяжного кризиса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с главой ливанского кабинета министров Наджибом Микати.

«Ливан может рассчитывать на Францию», — отметил Макрон на пресс-конференции после делового обеда с ливанским премьером.

Французский лидер также подчеркнул необходимость проведения необходимых реформ в Ливане, которые, по его словам, должны включать решение энергетических и других инфраструктурных проблем, улучшение работы государственной финансовой системы, сокращение коррупции и стабилизацию банковской отрасли.

Сам глава правительства Ливана поблагодарил за помощь, которую Париж оказывает в восстановлении страны, а также заявил о решимости как можно скорее приступить к реализации реформ в своей республике.

Lebanon's PM Najib Mikati meets French President Macron in Paris:



– Thanks France for its help during crisis

– Confident of French support in talks with IMF

– Determined to implement reforms very quickly pic.twitter.com/xSJyOtvoJO — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 24, 2021

Это первая зарубежная командировка Микати в должности премьер-министра Ливана после официального начала работы правительства 21 сентября. В повестке визита: обсуждение с французскими властями социальных и экономических реформ, которых от Бейрута ждет Международный валютный фонд, и подготовка к парламентским выборам 2022 года.

Денежный вопрос

Франция выступает одним из важных партнеров Ливана, с которым Париж связывают давние исторические связи. Пятая республика оказывает серьезную финансовую поддержку республике, тем самым еще сильнее укрепляя свое влияние на Ливан. Так, в августе текущего года Париж объявил о намерении направить Бейруту 100 миллионов евро.

❝France will continue to support and help the people of Lebanon:

- An additional 100 million euros will be mobilized over the next 12 months to help the country;

- 500,000 doses of vaccines will be sent over the next few weeks.❞



➖@EmmanuelMacron https://t.co/dSe2LgiZDj — France Diplomacy???????? (@francediplo_EN) August 4, 2021

Как заявлял Эммануэль Макрон, эти средства будут направлены на поддержку системы образования, обеспечение населения продовольствием. Кроме того, французские власти пообещали помочь в восстановлении порта Бейрута, разрушенного взрывом 4 августа 2020 года, и выделить 500 тысяч доз вакцины от коронавируса для ливанского населения.

В прошлом году Франция также направила Ливану финансовую помощь в размере 85 миллионов евро. Она была предназначена на обеспечение питания и обучение населения, работы по восстановлению порта Бейрута и городской инфраструктуры.

Политический интерес

При этом Париж демонстрирует заинтересованность и в политической жизни Ливана. В частности, президент Макрон неоднократно критиковал Бейрут за неспособность сформировать новое правительство взамен ушедшему в отставку после взрыва в порту.

«Хочу непосредственно обратиться к президенту Ливана Мишелю Ауну и всем политическим кругам страны. Президент Аун, который участвует в нынешней конференции, знает, с каким уважением я к нему отношусь как к борцу за свободу и к избраннику народа. Однако я продолжаю придерживаться мнения, что кризис, переживаемый Ливаном, не является непреодолимой неизбежностью судьбы — он стал результатом личной и коллективной неудачи, ошибочных действий», — заявлял Макрон в свое выступлении, приуроченном к годовщине бейрутской трагедии.

Тем не менее Франция продолжает называть себя «близким и добрым другом Ливана», а сам Макрон также заявлял, что с апреля 2018 года Париж мобилизовал силы международного сообщества на предоставление Ливану инвестиционной поддержки в более чем $11 млрд.

«Однако никаких реформ в управлении страной и ее модернизации ливанским руководством предпринято не было», — подчеркивал французский лидер.

Кризис

Финансовая система Ливана переживает один из глубочайших кризисов в своей истории: с 2019 года национальная валюта республики обесценилась в 13 раз, а порядка 80% населения страны находится за чертой бедности.

На фоне экономического краха в республике фиксируется колоссальный дефицит топлива, медикаментов и медицинского оборудования, перебои в поставках электроэнергии, нехватка товаров первой необходимости и даже воды.

Minister @MeryameKitir discussed w/ @rochdi_najat, Deputy Special Coordinator for Lebanon & @UN Resident Coordinator, the humanitarian situation in #Lebanon.



Provision of basic goods such as electricity, drinking water & medicines has become a daily struggle for the population. pic.twitter.com/vVBsQrA4mg — ???????? Belgium MFA ???? #UNGA (@BelgiumMFA) September 23, 2021

Дефицит финансовых резервов — не единственная проблема Ливана. До недавнего времени страна переживала еще и острый политический кризис, который был спровоцирован отставкой кабмина летом 2020-го. Новый состав правительства был сформирован лишь в сентябре текущего года — именно на плечи министров кабмина Наджиба Микати теперь легла задача по преодолению кризиса. Впрочем, времени на это у правительства остается немного: полномочия текущего кабмина будут оставаться в силе лишь в течение 8 месяцев — до следующих парламентских выборов.

Парижский скепсис

Ливанские эксперты демонстрируют сдержанный подход, говоря о визите Микати в Париж. По мнению профессора политологии Университета Святого Иосифа в Бейруте Карима Битара, несмотря на достаточно прочные отношения нового ливанского премьера с Макроном, французский лидер весьма прагматичен в отношениях с политической элитой республики.

«У Наджиба Микати хорошие, прочные отношения с Макроном. Макрон считает, что может вести дела с Микати — Франция его довольно хорошо знает. — сказал он в интервью The National. — <…> [Но] французы научились быть скептичными. За последний год или около того они узнали, что политики Ливана используют тактику затягивания и в основном лгут мировому сообществу. Макрон в курсе методов их работы — он знает, что такое правительство на самом деле не является правительством, которое способно реформироваться в течение нескольких месяцев».

По мнению Битара, сейчас от новой власти Ливана зависит будущее отношений с французами и Европой в целом.

«Предполагается, что все его (Микати — прим.ред.) правительство продержится до 22 мая, если выборы не будут перенесены. Если к концу года не будет объявлено о каких-либо важных мерах, это приведет к тому, что Франция и Европа снова усилят давление [на Бейрут]», — заметил он.

Говоря о давлении, аналитик имеет в виду санкции, которыми европейский истеблишмент грозит ливанским властям в случае, если Бейрут не проведет экономические и социальные реформы. Некоторые шаги в этом направлении уже предприняты: 16 сентября Евросоюз принял резолюцию, в которой осудил политические партии республики за бездействие на фоне кризиса и гуманитарной катастрофы в стране, а также обвинил ливанских чиновников в коррупции и препятствовании расследованию дела о взрыве в порту Бейрута.

По мнению инициатора резолюции, члена Европарламента Кристофера Грудлера, Европа ждет от нового ливанского кабмина попыток доказать, что министры серьезно относятся к требуемым реформам. Парламентарий назвал главными темами диалога Микати и Макрона «требования и поддержку».