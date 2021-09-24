Психолог Крджацян назвала первые признаки эмоционального выгорания

Термин и уже синдром «эмоциональное выгорание» был предложен в 70-х годах XX века. Эмоциональное выгорание — это поликомпонентное состояние, преимущественно относящееся к сфере профессиональной деятельности человека. Об этом ФАН рассказала врач-психиатр, психолог Янина Крджацян.

В международной классификации болезней есть аналог этого синдрома — переутомление. Выгорание возникает чаще всего у людей, труд которых связан с систематическим взаимодействием с людьми и их разнонаправленными проблемами. В первую очередь это врачи, учителя, психологи и другие профессии по типу «человек-человек».

«Характеризуется выгорание несколькими признаками (или симптомами). Обобщая все схожие проявления состояния выгорания, можно выделить несколько основных: истощение психической сферы (или астения, анергия), нарастающее безразличие к своим профессиональным обязанностям, обезличивание тех, кто обращается за профессиональной помощью (услугой), своего рода дегуманизация коммуникации, нарастание механистичности, автоматизированности и эмоциональной дистанцированности от взаимодействия с людьми на работе, неудовлетворенность своей работой и отчасти жизнью, формирование циничного отношения к человеческим проявлениям, нередко присоединение общесоматических и невротических симптомов», — пояснила Янина Крджацян.

По ее словам, на фоне внутреннего эмоционального истощения тело нередко реагирует проявлениями, которые маскируются под самостоятельные соматические недуги. Это нарушение аппетита, сна, раздражительность. В последнее время отмечают вероятность снижения когнитивных функций — памяти, внимания, способности концентрироваться, аналитических и синтетических мыслительных операций.

Янина Крджацян - из личного архива /

Эмоциональное выгорание не развивается внезапно — это процесс, он требует времени, уверена психолог. В некотором смысле выгорание — это защитно-приспособительная реакция организма, в частности головного мозга. Длительно работая на пределе своих возможностей, чтобы не произошел срыв функциональных систем, через некоторое время (чаще годы) психика переходит в режим энергосбережения. Она приспосабливается к регулярной стимуляции собственных эмоциональных реакций. Человек, входящий в профессию, не может быть сразу отстранен от тех, с кем работает. Он эмоционально вовлекается, испытывает тревогу, ощущает ответственность и так далее.

«Все это тренирует психику, и с годами формируется в некотором роде мозоль. Проводя аналогию — мозоль на коже человека защищает покров от дальнейшего воздействия, и данный участок менее чувствителен к прикосновениям. Приблизительно такая же метаморфоза происходит и с психикой. В некотором смысле процесс эмоционального выгорания по природе своей нормален и физиологичен. Это нужно понимать, чтобы не катастрофизировать данное состояние», — добавила собеседница ФАН.

Она уверена, что первые признаки выгорания можно и не заметить. Состояние развивается медленно и длительно, часть проявлений может и вовсе отсутствовать. И вряд ли люди живут в ожидании выгорания, чтобы при обнаружении признаков начать проводить вторичную профилактику. Поэтому важно иметь представление о том, что вы можете испытывать, при этом не фокусируя свое внимание, когда переутомление хоть и неспешно, но прогрессирующе накапливается.

«Одна из важных проблематичных составляющих заключается в том, что трудовая деятельность человека с выгоранием с годами очень плотно вплетается в его жизнь. Что человек порой не разделяет себя как личность и себя как специалиста. Что человек и его труд взаимовлияют друг на друга, вследствие чего часть рекомендаций по типу сменить сферу деятельности (а это, к слову сказать, достаточно эффективный способ) не могут быть большинством людей реализованы», — рассказала Янина Крджацян.

Что может быть первыми признаками эмоционального выгорания:

снижается интерес к рабочей деятельности, тягостное ощущение утраты мотивации идти на работу, восприятие работы как каторги;

никакие поощрения, в том числе денежного характера (если они вообще есть) не радуют и не мотивируют;

чувство бессмысленности и недооцененности выполняемой работы;

циничность (бесчувственность) по отношению к людям, нуждающимся в вашей профессиональной помощи, раздражение, склонность занимать заранее оборонительную позицию при обращении к вам;

перенос утраты интересов и на повседневную жизнь;

регулярное ощущение разбитости после сна.

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«Важно, что данные признаки — не специфичны, могут возникать и при других состояниях. И чтобы диагностировать эмоциональное выгорание, необходимо пройти ряд обследований, предварительно проконсультировавшись у профильного врача. С целью предупреждения или уже лечения развившегося выгорания рекомендация о чередовании различных видов деятельности всегда будет актуальна. Прежде всего не стоит демонизировать данное состояние, если вы выявили у себя его признаки. Оно закономерно, контролируемо и подвластно коррекции», — добавила Янина Крджацян.

Необходимо мозгу систематически давать отличную от привычной нагрузку — это различные виды занятий, которые приносят вам удовольствие. Очень желательно, чтобы они были активные. Должна быть задействована костно-мышечная система — велосипедные прогулки, фитнес, плавание, пробежки.

«Досуг проводите в кругу приятных вам людей, близких. Если вне работы вы вынуждены терпеть окружение, которое вам в тягость, то эмоциональный надлом может только усилиться. Создайте себе условия психологического комфорта вне работы. Приостановить прогрессирование эмоционального выгорания имеет смысл, поработав с собственным мышлением, а именно — с установками «долженствования», стремлением к гиперконтролю и перфекционизму, попытками доводить до мнимого идеального результата. Попробуйте заменить убеждения со словом «должен» на менее категоричные. Выполнять работу качественно можно и без невротизирующих внутренних установок — здесь нет взаимоисключения», — рассказала Янина Крджацян.

По словам психолога, давайте своему телу и мозгу тотальный отдых от любой деятельности, займитесь «осознанным ничегонеделанием», позвольте себе поспать весь день, уделите время исключительно себе, а не семейным обязанностям, проведите день нетипично для себя. Общий смысл рекомендаций заключается в том, что мозг необходимо регулярно удивлять чем-то новым, организовать оптимальный режим отдыха, поддерживать физическую активность организма, сбалансированно питаться.

Если же человек убежден, что это не помогает, и при этом занимает пассивную позицию — тогда это личный выбор. Если же все способы предприняты, а вышеуказанные признаки не уменьшаются, а даже усугубляются — тогда следует насторожиться и проконсультироваться у специалиста. Иногда так могут протекать депрессивные состояния. В этом случае уже будет необходима медикаментозная поддержка.