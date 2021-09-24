Врач Кукушкина сообщила о рубцах на бронхах у переболевших COVID-19 пациентов

Липецк, 24 сентября. Рубцы на бронхах обнаружили у четверти обследуемых в Липецке пациентов, которые ранее переболели коронавирусной инфекцией.

Пациенты проходили медицинский осмотр в онкологическом диспансере Липецка. У четверти из них обнаружили рубцы на бронхах. При этом никаких заболеваний, которые могли бы привести к подобным изменениям, у них не выявили. Об этом рассказала врач-эндоскопист диспансера Наталья Кукушкина во время выступления на форуме онкологии и радиотерапии For life.

Более, чем у 50% пациентов, медики обнаружили бледную слизистую. У 25% обследуемых зафиксировали рубцы, а у 15% выявили микроангиопатию. Изменения в бронхах пациентов, которые переболели коронавирусом, выглядели как тонкие белесоватые рубцы и стойкие фиброзные нарушения, сообщила Кукушкина.

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