Сенатор Климов указал на выгоду «Северного потока — 2» для любого немецкого правительства

Москва, 24 сентября. Запуск проекта «Северный поток — 2» будет интересен Берлину вне зависимости от итогов правительственных выборов в Германии, заявил член Совфеда Андрей Климов.

Сенатор выступил на фоне парламентских выборов в ФРГ. По результатам волеизъявления в государстве сформируют новое руководство. Климов дал комментарий РИА Новости. Он указал на выгоду «Северного потока — 2» для любого немецкого правительства.

«"Северный поток — 2" объективно необходим Германии, кто бы ни сел у руля немецкого. Они просто вынуждены будут продолжать эту тему, потому что проект действительно основан на обоюдном интересе, это не PR-акция», — сказал Климов.

Ранее украинский экономист Александр Охрименко усомнился в смене курса Берлина в вопросе «СП-2» после выборов. Любой канцлер Германии станет отстаивать интересы местного бизнеса и подстраиваться под проект, пояснил эксперт.