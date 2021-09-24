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Сенатор Климов указал на выгоду «Северного потока — 2» для любого немецкого правительства

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 16:56
Политика
Сенатор Климов указал на выгоду «Северного потока — 2» для любого немецкого правительства
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 сентября. Запуск проекта «Северный поток — 2» будет интересен Берлину вне зависимости от итогов правительственных выборов в Германии, заявил член Совфеда Андрей Климов.

Сенатор выступил на фоне парламентских выборов в ФРГ. По результатам волеизъявления в государстве сформируют новое руководство. Климов дал комментарий РИА Новости. Он указал на выгоду «Северного потока — 2» для любого немецкого правительства.

«"Северный поток — 2" объективно необходим Германии, кто бы ни сел у руля немецкого. Они просто вынуждены будут продолжать эту тему, потому что проект действительно основан на обоюдном интересе, это не PR-акция», — сказал Климов.

Ранее украинский экономист Александр Охрименко усомнился в смене курса Берлина в вопросе «СП-2» после выборов. Любой канцлер Германии станет отстаивать интересы местного бизнеса и подстраиваться под проект, пояснил эксперт.

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климов германия Северный поток — 2
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