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Планета обезьян: по всему миру отмечают День горилл
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Эти гордые животные стали прообразами Кинг-Конга и воспитали Тарзана. Сегодня, 24 сентября, отмечают Всемирный день горилл.

Рост самых крупных приматов в мире может достигать двух метров, а вес превышать 160 кг. Несмотря на внушительные размеры некоторые виды находятся на гране вымирания. Праздник в честь горилл как раз-таки привлекает внимание общественности к проблеме исчезновения обезьян.

По всему миру осталось не более 5 000 особей восточных горилл. Популяция одного из подвидов — горных горилл — насчитывает меньше 800 представителей. На сегодняшний день здоровью приматов также угрожает распространение коронавирусной инфекции, которой уже заразились десятки животных в США.

В прошлом столетии борьбу за жизни обезьян вела исследовательница Дайана Фосси. Об ее удивительной судьбе даже сняли фильм в Голливуде, где главную роль исполнила Сигурни Уивер.

Приматолог буквально жила со своими подопечными: ела с ними, спала, спасала из ловушек, которые оставляли жители Руанды. Она стала частью стаи горилл, отказавшись от общества людей.

Отметим, что до XIX века гориллы считались вымышленным существом, как Снежный человек или Лох-Несское чудовище. Однако прогресс не стоит на месте, и сейчас о них есть больше исследований, чем о других приматах. Одну из представительниц вида даже удалось обучить жестовому языку.

Сегодня своих подопечных с праздником поздравили сотрудники Берлинского зоопарка. Этот день особенный для учреждения, ведь именно здесь живет самая старая горилла в мире — Фату. Несколько месяцев назад самке исполнилось 64 года.

В этом году в зоопарке прошло еще одно знаменательное событие для вида. В феврале на свет появился малыш Тиллу. Его мать Биби не могла забеременеть целых 16 лет. Поэтому рождение детеныша стало для смотрителей настоящим праздником.

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приматы день горилл
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