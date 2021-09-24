Международная конференция по мобилизации поддержки Ливии пройдет в октябре в Триполи

Нью-Йорк, 24 сентября. Глава Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи объявил, что в октябре переходное правительство организует международную конференцию в целях мобилизации поддержки стабильности страны.

Об этом чиновник сообщил во время своего выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, добавив, что его государство сталкивается с «реальными проблемами», которые могут подорвать запланированные на декабрь выборы. По его словам, предстоящее мероприятие направлено на обеспечение содействия в соответствии с «единой и согласованной манерой» и «восстановление чувства целостности ливийского управления и ответственности за будущее страны».

المنفي: مؤتمر دولي في أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار ليبيا https://t.co/DHyr1cYIaT — شبكة الأمة برس (@thenationpress) September 24, 2021

«Мы сталкиваемся с насущными проблемами и быстрыми темпами развития, заставляющими нас отвлекаться от главных задач и думать о более реалистичных и практических вариантах, позволяющих избежать опасности срыва политического курса и избирательного процесса, которого мы с нетерпением ждем», — добавил Аль-Манфи.

Ливийцы рассматривают всеобщие выборы, назначенные на 24 декабря, как шанс для выхода из многолетнего кризиса в стране. Однако жесткие дебаты о легитимности и конституционных основах их проведения могут привести к краху многомесячных усилий по мирному урегулированию.

Со своей стороны, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил журналистам в понедельник, что его государство совместно с Германией и Италией проведут 12 ноября международную конференцию по Ливии, цель которой — гарантировать соблюдение графика выборов.