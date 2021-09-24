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Глава Минпромторга Мантуров считает маловероятным повышение утильсбора на авто в 2021 году

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 16:52
Экономика
Глава Минпромторга Мантуров считает маловероятным повышение утильсбора на авто в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»

Калининград, 24 сентября. Вопрос индексирования утилизационного сбора на машины рассмотрели в Минпромторге России.

Индексирования утилизационного сбора на транспортные средства, вероятнее всего, в 2021 году не будет, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Об этом пишет ТАСС.

«Скорее всего, в этом году нет», — прокомментировал вопрос об индексации утильсбора Мантуров.

Еще весной крупнейшие грузовые компании, а также предприятия по производству прицепов просили председателя правительства Михаила Мишустина не повышать планку утилизационного сбора в России.

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мантуров утилизационный сбор минпромторг россии
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