Глава Минпромторга Мантуров считает маловероятным повышение утильсбора на авто в 2021 году

Калининград, 24 сентября. Вопрос индексирования утилизационного сбора на машины рассмотрели в Минпромторге России.

Индексирования утилизационного сбора на транспортные средства, вероятнее всего, в 2021 году не будет, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Об этом пишет ТАСС.

«Скорее всего, в этом году нет», — прокомментировал вопрос об индексации утильсбора Мантуров.

Еще весной крупнейшие грузовые компании, а также предприятия по производству прицепов просили председателя правительства Михаила Мишустина не повышать планку утилизационного сбора в России.