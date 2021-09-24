Sohu: РФ после распада СССР разрушила мечты Киева завладеть «Адмиралом Кузнецовым»

Пекин, 24 сентября. Украина после распада СССР пыталась заполучить в наследство авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», однако Россия помешала этим планам.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что большая часть советского вооружения отошла России и Украине после того, как СССР перестал существовать. В какой-то момент между Москвой и Киевом возник спор за право владения уникальным авианесущим крейсером, передает «ПолитРоссия».

«После распада СССР осталось два больших авианесущих крейсера. Первый, будучи готовым на 70%, достался Украине, и впоследствии был продан в Китай», — пишет издание.

Авторы статьи заявили, что РФ провернула довольно любопытный трюк, который разрушил мечты Киева завладеть крейсером. Она зачислила крейсер «Адмирал Кузнецов» в состав Северного флота. Капитан корабля получил от украинского командования приказ оставаться в Черном море, но не выполнил его, направив судно в сторону пролива Босфор.

«Когда украинским военнослужащим приказали взять корабль под свой контроль, они его не нашли. Огромный крейсер бесследно исчез», — говорят обозреватели из Китая.

Отмечается, что уже через несколько недель «Адмирал Кузнецов» достиг северных вод РФ. Получается, что российские военные прямо из-под носа Украины увели огромный корабль.

Ранее сообщалось, что эскалация напряженности в отношения России и США спровоцировала Москву установить новейшее вооружение на свой авианесущий крейсер. Дело в том, что сегодня РФ фактически в одиночку противостоит господству НАТО на море, передает «Царьград».