Режиссер Бортко и общественник Кормухин одобрили новый принцип госфинансирования театров

Представители искусства должны быть свободны, но при этом не нарушать права и свободы других людей. Театры, получающие государственные дотации, обязаны блюсти интересы своей страны и своего народа. Об этом ФАН рассказали народный артист РФ Владимир Бортко и общественный лидер Андрей Кормухин, комментируя заявление председателя совета при Минкультуры Михаила Лермонтова, что отныне общественный совет будет участвовать в распределении дотаций.

Репертуары театров будут рассматриваться в процессе специальных заседаний на предмет их соответствия стратегии национальной безопасности для определения, каким именно театрам давать государственное финансирование. Либеральные СМИ уже откликнулись на новость гневными статьями, клеймя «режим, удушающий таланты», и пугая читателей «засильем цензуры».

Кинорежиссер, первый заместитель председателя комитета по культуре Владимир Бортко подчеркнул в беседе с ФАН, что искусство создают люди. Он обратил внимание, что цензура запрещена Конституцией России, это означает, что препятствовать творчеству и свободе слова нельзя никогда и ни под каким видом.

facebook.com / Vladimir Bortko

«В начале XVI века Микеланджело по заказу папы римского расписал потолок Сикстинской капеллы. Когда группа кардиналов вместе с иерархом пришли принимать работу, был страшный скандал: на фресках храма они узрели обнаженных людей. Сегодня эти рисунки считаются величайшим произведением искусства. То, что видит художник, остальные могут пока что не понимать», — пояснил известный режиссер.

Бортко напомнил поговорку: «Кто платит, тот и заказывает музыку». Он уточнил, что заказчик может четко определять, что надо сделать за выданные деньги. По мнению депутата, государство, которое выделяет театру дотации, имеет право требовать от исполнителей то, что считает необходимым. В случае, если проект осуществляется на собственные средства или деньги спонсоров, творческий человек или группа людей могут создавать что угодно, но они обязаны при этом действовать в рамках закона.

Руководитель патриотического движения «Сорок сороков», многодетный отец Андрей Кормухин считает, что российские деятели искусств должны понимать: против нашей страны сегодня ведется необъявленная война.

vk.com / Движение СОРОК СОРОКОВ | ДСС

«Запад заинтересован в растлении россиян. Под так называемой «демократией» Вашингтон и Брюссель культивируют деструктивные правила жизни. С помощью некоторых СМИ и диверсий в искусстве нам навязывают цинизм, неуважение к Родине, пытаются уничтожить институт семьи, которая является основанием общества. В российских театрах мы можем видеть спектакли, герои которых ставят под сомнение исторические подвиги нашего народа. В фильмах, слепленных под международные фестивали, рассказывается про «немытую Россию» и «кровавый режим». Так продолжаться не может!» — заявил политический активист.

Кормухин рассказал о том, что широкие массы людей протестуют против эксцессов, которые, по его мнению, периодически имеют место быть в сфере российского искусства. Он упомянул спектакль «Первый хлеб» театра «Современник», который, несмотря на обращение организации «Офицеры России» в следственные органы, вновь появился в репертуаре театра. В качестве примера «русофобных киноподелок» общественник назвал художественный фильм «Мама, я дома», который повествует о «русских наемниках» в Сирии и «коварных чекистах, присылающих матерям вместо погибших сыновей своих агентов».

«Россиянам навязывают «ЛГБТ-ценности». К сожалению, есть люди и организации, которые продвигают все это на территории России. На протяжении нескольких лет в столице на сцене государственного театра ставили спектакль Богомолова «Идеальный муж», лишь отдаленно напоминающий произведение Оскара Уайльда. Его героями в «авторской работе» стали гомосексуалисты, священник-педофил, проститутки. Люди устраивали пикеты против богохульств и русофобных идей, подаваемых под видом пьесы. Недавно спектакль исключили из репертуара МХТ», — сообщил лидер сообщества традиционалистов.

permopera.ru / Пермский театр оперы и балета

По словам Кормухина, премии на международных фестивалях и гранты сегодня даются за продвижение идей, которые противоречат морали и здоровым ценностям нашего общества. Он назвал подобные тенденции «евро-мейнстримом».

«Печально известный Кирилл Серебрянников ведет работу над фильмом под названием «Жена Чайковского», в котором выставляет великого русского композитора открытым гомосексуалистом, хотя нет ни одного подтверждения этому грязному мифу. Нам не нужна такая мифология! Россия должна защищать свой суверенитет, свою культуру и свое общество. Против нас ведется гибридная война. В этой войне оружием являются деньги. Почему государство должно давать средства тем, кто подтачивает его устои? Финансировать следует настоящую культуру!» — обозначил свою позицию собеседник ФАН.

По мнению Андрея Кормухина, поддержку надо оказывать проектам, которые соответствуют концепции национальной безопасности. Он добавил, что большинство граждан России любят свою страну, чтят своих предков, хранят веру и желают видеть своих детей здоровыми и счастливыми. Общественный деятель отметил, что свобода творчества не должна нести разрушение. Он выразил уверенность, что поддерживать следует театры, которые своим репертуаром крепят традиционные духовно-нравственные ценности.

Ранее ФАН рассказал, как из-за духовного кризиса пермский студент попытался отомстить всему миру.