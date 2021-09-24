Премьер-министр Украины опроверг финансовый кризис «Нафтогаза» в преддверии зимы

Киев, 24 сентября. Средств государственной компании «Нафтогаз Украины» достаточно для плановой деятельности в отопительный сезон, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Ликвидность, по его словам, осуществляется, а средств на счетах компании достаточно. При этом председатель правительства признал, что значительные денежные вливания потребовались для закачки голубым топливом газовых хранилищ Украины, однако это «естественный процесс».

Украинские СМИ ранее опубликовали письмо главы «Нафтогаза» Юрия Витренко к премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором отмечается, что у компании якобы возникли расходы в размере 123 млрд гривен из-за необходимости покупать сырье по высоким ценам. Глава кабмина страны не стал комментировать, было ли такое обращение на самом деле.

После получения польской компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации «СП-2» шансы на скорый запуск проекта невысокие, заявили в «Нафтогазе». Ситуация на газовом рынке обостряется в том числе из-за смещения сроков запуска российского проекта.