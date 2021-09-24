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Линейка автомобилей Volvo получит обновленный логотип в 2023 году

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 16:40
Экономика
Линейка автомобилей Volvo получит обновленный логотип в 2023 году
volvocars.com  /  Volvo Car Corporation

Гетеборг, 24 сентября. Автомобилестроительная компания из Швеции приняла решение об изменении дизайна фирменной эмблемы.

Общий стиль лого Volvo не менялся на протяжении 90 лет. Примечательно, что новое обновление эмблемы не затрагивает стилистику шрифта, однако остальные элементы логотипа подверглись стратегии по упрощению. Оригинальный значок лишился центрального «держателя», а обод стал заметно тоньше, чем раньше. Соответственно, надпись Volvo находится теперь «в воздухе».

Сейчас обновленную иконку можно увидеть на официальном сайте, а также на страничках компании в различных соцсетях, однако дизайн сменился еще не во всех местах. Предполагается, что в скором времени лого модернизируют в дилерских центрах, а автомобили концерна порадуют водителей другой эмблемой после наступления 2023 года.

Автопроизводитель отказался в логотипе от эффекта 3D. Похожие решения ранее уже принимались представителями таких компаний, как BMW, Volkswagen и Renault.

Электромобиль производства Volvo под названием XC40 Recharge появится на российском автомобильном рынке в следующем году. Отмечается, что модель не будет доступна в продаже и станет реализоваться в аренду.

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