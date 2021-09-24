Отражение эпохи: кто позволил охотникам за хайпом воспитывать российскую молодежь

Блогеры, пранкеры, звезды шоу-бизнеса, пропагандирующие явно нездоровый образ жизни и транслирующие чуждые традиционным ценности, стали настоящими кумирами для российской молодежи. На них подписаны сотни тысяч подростков, для которых поведение идола — это образец для подражания. Но какой это пример? Потребительское отношение к жизни и, в частности, человеку, легкие деньги и употребление запрещенных веществ? Почему они стали так популярны? Как в таких условиях растить подрастающее поколение? И какие меры должно предпринять государство? На эти и другие вопросы ответил директор Санкт-Петербургского творческого объединения «Культурная столица», директор Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, член Российского творческого союза работников культуры Алексей Матвеев в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Популярные исполнители, певцы и музыканты, как правило, отражают эпоху и время. И, глядя на современных идолов молодежи, печально осознавать, что наша эпоха выглядит именно так, признался Алексей Матвеев.

«Экспертное сообщество переживает эту ситуацию и трезво ее оценивает. К сожалению, невозможно полностью оградить подростков от негативного контента. А он правда негативный, потому что пропагандирует нетрадиционные ценности и социально опасные явления. Уже зафиксированы случаи, когда исполнители пропагандируют употребление наркотиков, используют оружие в видеоклипах и показывают определенный социально опасный образ жизни. И оградить ребенка от такого контента абсолютно невозможно», — сказал Матвеев.

По его словам, даже если подобную музыку не слушают дома, то ребенок услышит ее в школе, в лагере, в гостях или просто наткнется на нее в ленте рекомендаций социальных сетей. И поскольку родители перед этой нормоформирующей средой бессильны, то регулятором должно выступать государство, уверен культуролог.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Альтернативное творчество, отметил Матвеев, существовало во все времена, но оно никогда не выводилось на официальный уровень, и качество его было несравнимо выше опусов нынешних звезд.

«Если анализировать последние века, такая альтернативная музыка, местами пагубная, местами аморальная, местами бранная, она всегда была. И каких-то жестких запретов такого творчества никогда не было. В славный период советской песни тоже были и шансон, и андеграундные, и дворовые песни, но тем не менее была общая государственная позиция, что для нас является нормой и приоритетом — позитивные, созидательные, добрые, хорошие, задорные композиции и песни», — пояснил Матвеев.

Сейчас же, как считает гость студии, сложилось ощущение, что современным исполнителям дозволено формировать нормы морали и нормы сегодняшней жизни российского общества. Более того, их фактически призвали это делать.

«Как еще расценивать шаги, когда спикерами, ключевыми экспертами государственных молодежных гражданско-образовательных форумов становятся представители современной музыкальной индустрии и государство ставит их в пример. Это что, лучшие специалисты по креативным индустриям? Или если лицами государственных ведущих банков страны становятся представители этих индустрий, чтобы через свой личный бренд завлечь клиентов в банк страны. Это все вызывает большие вопросы. Если даже на международный экономический форум этих звезд приглашают наравне с ведущими экономистами. Получается, государство выступает регулятором и приравнивает их заслуги, их позиции, их технологии к каким-то передовым и к тому, к чему молодежи сегодня нужно стремиться», — прокомментировал директор «Культурной столицы».

Из этих конкретных фактов сегодня складывается впечатление, что из негативного контента государство формирует норму молодежно-подросткового пространства.

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По его мнению, сейчас остро стоит потребность в создании и продвижении альтернативного контента, необходимы созидательные призывы и актуальная позитивная повестка. И основная проблема в том, что создать нечто альтернативное, интересное, цепляющее внимание аудитории — это грандиозно сложная задача. Ведь даже существующий позитивный контент и интересные блогеры не могут пробиться в ленты новостей сквозь фильтр соцсетей. За раскруткой каждой молодежной звезды стоят огромные деньги, которые вкладываются в рекламу. В продвижение позитивных блогеров и исполнителей тоже надо вкладываться, и вполне нормально, если это будет делать государство, считает Макеев.

«Я не против, чтобы государство уделяло внимание и даже финансовую поддержку взращиванию своих лидеров мнений среди подростков и молодежи, а также воспитанию творческих героев сегодняшнего времени <…> Их надо брать на опеку, на продвижение, государство должно стать наставником крутых исполнителей, которые актуальны сегодня. Ведь они никогда без денег не попадут в публичное поле и информационное пространство», — убежден эксперт.

Он также добавил, что следует разработать регламент, который обяжет социальные сети блокировать негативный контент с использованием нецензурных выражений, пропагандой наркотиков и алкоголя для лиц несовершеннолетнего возраста.