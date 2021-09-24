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Снявший «Солнцепек» режиссер назвал фильм «Иди и смотри» источником своего вдохновения
Общество
Снявший «Солнцепек» режиссер назвал фильм «Иди и смотри» источником своего вдохновения
Кадр из фильма «Солнцепек»

Москва, 24 сентября. Режиссер Максим Бриус объяснил, почему считает снятую им драму «Солнцепек» антивоенным высказыванием, и назвал ленту «Иди и смотри» своим источником вдохновения.

Телеканал «Звезда» собрал спикеров для обсуждения военной драмы «Солнцепек», которая вышла в прокат 12 августа, а затем получила цифровой релиз на стриминг-сервисах. Лента рассказывает о столкновении мирных жителей Донбасса с националистически настроенными согражданами. Зрители высоко оценили картину, многим при просмотре вспомнился фильм Элема Климова «Иди и смотри» об ужасах Второй мировой войны.

Бриус признался, что именно драма Климова с Алексеем Кравченко в главной роли послужила для него вдохновением при создании «Солнцепека».

«Один из самых тяжелых в моей жизни», — описал Бриус фильм «Иди и смотри».

Режиссер также обратил внимание, что зрители неоднократно отмечали реализм фильма «Солнцепек» о событиях 2014 года. Бриус объяснил, что стремился создать картину, максимально приближенную к документальному кино и воссоздающую ужасы вооруженных конфликтов, передает iReactor.

«Нельзя допускать войны ни в каком из ее проявлений. Показав эти события максимально страшно, я пытался снять антивоенную картину», — объяснил режиссер.

Офицер запаса Народной милиции Донецкой Народной Республики Максим Дроздов уже посмотрел драму и поделился впечатлениями с участниками программы «Открытый эфир». Он заявил, что как можно большее количество зрителей должно ознакомиться с драмой «Солнцепек», чтобы «своими глазами увидеть» те страшные события.

«Солнцепек» уже перевели на французский, арабский, украинский и английский языки. Создатели фильма с самого начала хотели привлечь как можно больше зрителей со всего мира.

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кино солнцепек бриус
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