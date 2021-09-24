Латвия намерена обжаловать литовские ограничения по поставкам электричества из Белоруссии

Рига, 24 сентября. Латвия планирует обратиться в Европейскую комиссию и Агентство ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики из-за решения Литвы по электричеству.

Вильнюс в одностороннем порядке ограничил трансграничные ЛЭП на границе с Белоруссией. Таким образом Литва надеялась предотвратить перенос электроэнергии с АЭС республики в свою энергосистему. Соответствующее заявление сделали в министерстве экономики Латвии. Трюк Вильнюса с белорусской электроэнергией вызвал волну возмущения в Риге. Вторая намерена обжаловать литовские ограничения по поставкам электричества.

«Мы считаем, что сокращение Litgrid (литовский сетевой оператор — Прим. ФАН) пропускной способности между Литвой и Белоруссией не имеет никаких технических обоснований. Поэтому латвийское правительство решило, что следующим шагом будет обращение к Европейской комиссии и ACER», — сообщили в минэкономики.

Решение Литвы не было согласовано с Латвией и Эстонией. Три страны связаны между собой общей энергосистемой. Поэтому ограничения белорусской электроэнергии повлекли дефицит ресурса в Риге и в Таллине. В ответ Латвия повысила пропускную способность энергетической перемычки с Россией.