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Европейская военно-морская операция в Ливии IRINI сменит командующего
Россия
Европейская военно-морская операция в Ливии IRINI сменит командующего
twitter.com  /  Operation Eunavfor MED IRINI

Брюссель, 24 сентября. Контр-адмирал Стефано Турчетто 1 октября заменит Фабио Агостини на посту командующего военно-морской операцией IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Об этом сообщил комитет по политике и безопасности Европейского совета.

По информации ЕС, военный более 35 лет проработал в итальянских ВМС, а сейчас руководит первой дивизией морской пехоты. Также Стефано Турчетто четыре раза возглавлял наблюдающую за безопасностью в центральной части Средиземного моря вблизи ливийского побережья Operazione Mare Sicuro, а с сентября 2018-го по июнь 2019 года командовал нейтрализующей установленные маршруты незаконного ввоза беженцев операцией SOPHIA.

IRINI запустили 31 марта 2020 года как конкретный вклад ЕС в международные усилия по поддержке восстановления мира и стабильности в Ливии. Мандат операции действует до 31 марта 2023 года.

Основная задача заключается в использовании средств воздушного, спутникового и морского базирования для контроля за соблюдением введенного Совбезом ООН эмбарго на поставки оружия в североафриканскую страну. В частности, IRINI проверяет суда, которые находятся в открытом море у ливийского побережья, и подозреваются в перевозке боеприпасов.

Кроме того, операция отслеживает возможные нарушения на воздушных и наземных маршрутах, а потом передает собранную информацию в международную организацию. В августе контр-адмирал Фабио Агостини в ходе саммита по инновациям и развитию оборонно-промышленной базы заявил, что операция нуждается в дополнительной поддержке, разработке улучшенных беспилотных летательных аппаратов и устойчивой спутниковой связи.

В марте ЕС продлил IRINI до 2023-го. Однако годом ранее греческий фрегат «Спецес» по приказу командования не досмотрел грузовое судно «Чиркин», которое под флагом Танзании и в сопровождении сразу трех турецких фрегатов двигалось в сторону Ливии. Случившееся уже тогда продемонстрировало, что у европейской операции нет четких инструкций, как действовать в той или иной ситуации, например, при сопротивлении экипажа или отказе в досмотре.

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Все новости / Россия / Европейская военно-морская операция в Ливии IRINI сменит командующего
ливия irini
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