Царь-тыкву весом более 700 кг вырастил фермер из Подмосковья

Громадный плод представили на выставке в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Тыкву планируют вскрыть и поделить ее мякоть среди посетителей.

Первый всероссийский конкурс по выращиванию тыкв-гигантов прошел в московском «Аптекарском огороде». Участники представили плоды своей летней дачной работы — громадные тыквы, каждая из которых вызывает восторг и удивление.

Самый крупный плод в этом году вырастил знаменитый тыквовод Андрей Гусев из подмосковных Луховиц. Его тыква весом более 700 килограмм признана самой большой из выращенных когда-либо в России.

Оценить и сфотографироваться рядом с великаном сможет любой желающий. Для этого необходимо посетить выставку в «Аптекарском огороде» с 25 сентября по 7 ноября. Хозяин царь-тыквы пообещал после окончания выставки разрезать ее и раздать мякоть всем желающим, а также поделиться ценными семенами.