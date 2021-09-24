Мексиканский штат Сонора легализовал однополые браки

Мехико, 24 сентября. Конгресс мексиканского штата Сонора легализовал однополые браки, присоединившись к большинству других регионов страны. Об этом сообщает агентство Reuters.
Amigos: LO LOGRAMOS ????️????????️????— C.C. (@celiaflodu) September 23, 2021
Hoy, es Sonora, la entidad número 24 en aprobar el matrimonio igualitario. pic.twitter.com/GeEFjNXCdK
Законодатели крупного северного штата, граничащего с Аризоной и Нью-Мексико в США, одобрили законопроект с 26 голосами в поддержку и семью против.
22 сентября центральный штат Керетаро, который считался одним из наиболее консервативных в Мексике, также легализовал однополые союзы, став 23-м из 32 регионов страны.
The first map was the state of same*sex marriage in Mexico in 2019— ???? Nyhel | Busy tiger college era (@cempazuchtigr) September 24, 2021
Green: Approved
Red: Not Approved
The second map it's how is going on in 2021, Dark Blue: Approved
Purple/Blue: Not illegal with limitations
Green: illegal with order to make it legal pic.twitter.com/AqjQqv8Chw
Борьба за равенство брака и права ЛГБТ-сообщества в государстве значительно усилилась в последние годы, а столичный регион Мехико стал первым субъектом, разрешившим браки между лицами одного пола в 2009 году.
Левый президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор всячески стремился не отдалять избирателей консервативных взглядов, однако многие активисты внутри его Движения национального возрождения (MORENA) являются ярыми сторонниками либеральных свобод.
Легализация абортов
8 сентября Верховный суд Мексики единогласно объявил криминализацию абортов неконституционной. В результате голосования десять судей признали противоречащей Конституции статью 196 уголовного кодекса штата Коауила, согласно которой за прерывание беременности в первом триместре женщинам грозило от одного года до трех лет лишения свободы. Закон предусматривал тюремное заключение как для женщины, совершающей аборт, так и для лица, которое способствует этому «с ее согласия».
Мексика занимает второе место в мире после Бразилии по числу католиков. Церковь выступает против любых процедур аборта и однополых браков. Сотни женщин в Мексике были подвергнуты судебному преследованию по причине прерывания беременности, еще несколько десятков находятся в тюрьме.
Настоящим прецедентом для Латинской Америки стало одобрение законопроекта о легализации абортов в Аргентине в декабре 2020 года.