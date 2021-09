Мексиканский штат Сонора легализовал однополые браки

Мехико, 24 сентября. Конгресс мексиканского штата Сонора легализовал однополые браки, присоединившись к большинству других регионов страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Законодатели крупного северного штата, граничащего с Аризоной и Нью-Мексико в США, одобрили законопроект с 26 голосами в поддержку и семью против.

22 сентября центральный штат Керетаро, который считался одним из наиболее консервативных в Мексике, также легализовал однополые союзы, став 23-м из 32 регионов страны.

The first map was the state of same*sex marriage in Mexico in 2019

Green: Approved

Red: Not Approved



The second map it's how is going on in 2021, Dark Blue: Approved

Purple/Blue: Not illegal with limitations

Green: illegal with order to make it legal pic.twitter.com/AqjQqv8Chw