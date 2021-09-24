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Мексиканский штат Сонора легализовал однополые браки

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 16:37
Весь мир
Мексиканский штат Сонора легализовал однополые браки
pixabay.com  / 

Мехико, 24 сентября. Конгресс мексиканского штата Сонора легализовал однополые браки, присоединившись к большинству других регионов страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Законодатели крупного северного штата, граничащего с Аризоной и Нью-Мексико в США, одобрили законопроект с 26 голосами в поддержку и семью против.

22 сентября центральный штат Керетаро, который считался одним из наиболее консервативных в Мексике, также легализовал однополые союзы, став 23-м из 32 регионов страны.

Борьба за равенство брака и права ЛГБТ-сообщества в государстве значительно усилилась в последние годы, а столичный регион Мехико стал первым субъектом, разрешившим браки между лицами одного пола в 2009 году.

Левый президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор всячески стремился не отдалять избирателей консервативных взглядов, однако многие активисты внутри его Движения национального возрождения (MORENA) являются ярыми сторонниками либеральных свобод.

Легализация абортов

8 сентября Верховный суд Мексики единогласно объявил криминализацию абортов неконституционной. В результате голосования десять судей признали противоречащей Конституции статью 196 уголовного кодекса штата Коауила, согласно которой за прерывание беременности в первом триместре женщинам грозило от одного года до трех лет лишения свободы. Закон предусматривал тюремное заключение как для женщины, совершающей аборт, так и для лица, которое способствует этому «с ее согласия».

Мексиканский штат Сонора легализовал однополые браки
pixabay.com  / JuliaFiedler

Мексика занимает второе место в мире после Бразилии по числу католиков. Церковь выступает против любых процедур аборта и однополых браков. Сотни женщин в Мексике были подвергнуты судебному преследованию по причине прерывания беременности, еще несколько десятков находятся в тюрьме.

Настоящим прецедентом для Латинской Америки стало одобрение законопроекта о легализации абортов в Аргентине в декабре 2020 года.

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