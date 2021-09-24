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Российский пилот Мазепин рассказал о детской мечте выступать за команду Ferrari
Спорт
Российский пилот Мазепин рассказал о детской мечте выступать за команду Ferrari
Global Look Press  /  HOCH ZWEI

Сочи, 24 сентября. Российский пилот Никита Мазепин рассказал, за какую команду мечтал выступать в «Формуле-1». По словам автогонщика, в настоящее время он верен своей Haas. 

Мазепин назвал следующий год важным для всех команд, поскольку корректируются регламент и правила соревнований. По его словам, те команды, которые успеют сделать хорошие машины для следующего сезона, скорее всего, будут побеждать ближайшие несколько лет. Пилот уточнил, что главная цель на данный момент — набраться больше опыта.

«Глупо было бы отрицать, что моя большая детская мечта, как и, наверное, любого гонщика в чемпионате, — выступать за Ferrari. Но сейчас я полностью верен команде, я верю в нее, и это взаимно», — цитирует Мазепина ТАСС.

Как сообщает «Мир 24», на прошедшем в Италии Гран-при россиянин не смог финишировать из-за проблем с болидом. В активе Мазепина на данный момент нет очков. Представитель Австралии Даниэль Риккьярдо победил на Гран-при Италии — 14-ом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

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спорт автогонки мазепин haas
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