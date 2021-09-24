Белгородский преподаватель стал фигурантом дела о получении взятки

Белгород, 24 сентября. Правоохранители подозревают преподавателя юго-восточного учебного центра профессиональных квалификаций филиала ОАО «РЖД» во взяточничестве. По данным следователей, он получил на банковскую карту более 40 тысяч рублей. Деньги, вероятно, отправили за успешную сдачу предстоящего экзамена, передает «Бел.Ру».

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Жителя Валуек (Белгородская область) подозревают в получении взятки — 40 тысяч рублей за успешную сдачу экзамена, который он должен был принимать. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Ранее ФАН сообщал о том, что бывший руководитель отдела пермского дома ребенка попалась на крупной взятке. Учреждение специализируется на работе с детьми с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики. В прокуратуре Пермского края рассказали, что экс-руководитель получила около 200 тысяч рублей от одного из поставщиков продукции.