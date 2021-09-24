Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 17:59
17:58
Происшествия
В Брянске в подсобке школы обнаружили труп 57-летнего мужчины
17:57
Происшествия
Сторонников ИГИЛ задержали за подготовку теракта в Нидерландах
17:56
Шоу-бизнес
Павел Воля высмеял предстоящий концерт Ольги Бузовой
17:54
Политика
Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом
17:47
Энциклопедия ФАН
Быть всегда на высоте: самое важное о профессии бортпроводника
17:46
Экономика
Себестоимость строительства жилья в России вырастет по итогам года на 18%
17:46
Весь мир
Названы темы третьего раунда переговоров оппозиции и властей Венесуэлы
17:46
Видео
Царь-тыкву весом более 700 кг вырастил фермер из Подмосковья
17:43
Происшествия
В Нью-Дели бандиты под видом адвокатов застрелили известного преступника в зале суда
17:43
Весь мир
«Под давлением США»: как новый посланник ООН повлияет на конфликт в Западной Сахаре
Все новости

Белгородский преподаватель стал фигурантом дела о получении взятки
Происшествия
Белгородский преподаватель стал фигурантом дела о получении взятки
vnovgorod.sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета по Новгородской области

Белгород, 24 сентября. Правоохранители подозревают преподавателя юго-восточного учебного центра профессиональных квалификаций филиала ОАО «РЖД» во взяточничестве. По данным следователей, он получил на банковскую карту более 40 тысяч рублей. Деньги, вероятно, отправили за успешную сдачу предстоящего экзамена, передает «Бел.Ру».

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Жителя Валуек (Белгородская область) подозревают в получении взятки — 40 тысяч рублей за успешную сдачу экзамена, который он должен был принимать. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Ранее ФАН сообщал о том, что бывший руководитель отдела пермского дома ребенка попалась на крупной взятке. Учреждение специализируется на работе с детьми с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики. В прокуратуре Пермского края рассказали, что экс-руководитель получила около 200 тысяч рублей от одного из поставщиков продукции. 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Белгородский преподаватель стал фигурантом дела о получении взятки
коррупция белгород взятка преподаватель вузы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru