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Абрамович может засудить конгрессмена Малиновски за пиар на русской теме
Политика
Абрамович может засудить конгрессмена Малиновски за пиар на русской теме
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Американский конгрессмен Том Малиновски может быть засужен российским бизнесменом и гражданином мира Романом Абрамовичем за поправки к проекту оборонного бюджета США о санкциях против россиян.

Законопроект об очередных санкциях против известных граждан РФ носит рекомендательный характер и не факт, что будет принят. В список вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель правительства Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников, министры, мэр Москвы Сергей Собянин, известные журналисты. Подробности — в материале LIFE.

Документ пока внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, и его еще необходимо одобрить Конгрессу США.

Автором законопроекта выступил 56-летний демократ из команды Обамы Том Малиновски. О нем россияне знают по предыдущим санкциям в отношении списка из 44 человек, получивших ограничения за то, что якобы участвовали в сокрытии смерти Магнитского.

Некоторые фамилии попали в новый список по второму кругу, например глава СК Александр Бастрыкин. После того, как в выборах победил Трамп, Малиновски баллотировался в конгрессмены в 2018 году, на своей должности он ничем не выделялся. Сейчас он входит в состав нескольких комитетов Палаты представителей США по иностранным делам, транспорту, инфраструктуре и национальной безопасности.

По мнению экспертов, громкий список, возглавляемый российскими политиками — пиар конгрессмена на «русской теме». Принятые нижней палатой парламента поправки могут не пройти одобрение верхней.

«В Палате представителей США — более 400 депутатов. Я бы не придавал большого значения пожеланию некоего конгрессмена. Мы не знаем, будет ли введен когда-либо этот список в действие. Потому что санкции вводит администрация президента, а это — не более чем рекомендации. Почему он туда включает всех подряд и кто ему это насоветовал — большой вопрос. Таких чудиков там довольно много», — сказал политолог-американист Юрий Рогулев.

Политолог Алексей Мартынов удивлен, что делает в этом списке Роман Абрамович, имеющий гражданство России, Великобритании и Израиля. Абрамович — гражданин мира, проживает на своей яхте и, так сказать, в немного ином измерении. А вот в фамилиях приближенных к президенту чиновников ничего удивительного нет, «мы это уже проходили».

«Роман Абрамович — опытный бизнесмен, свободный от всяких формальностей и достаточно состоятельный, чтобы засудить этих прекрасных членов американского парламента, которые инспирировали эту историю, в разных судах. Начиная с судов Лондона, Женевы или любого другого. Убежден, что он таким путем и пойдет в случае, если поправки вступят в действие. Он просто засудит их. Ведь у него хороший опыт, все мы помним яркую тяжбу с Березовским. Если ему понравится эта мысль, то это станет сенсацией, поскольку подобные списки носят экстерриториальный характер и в то же время рекомендательный. А по сути — оскорбляющий честь и достоинство тех или иных людей. И если премьер-министр или пресс-секретарь президента не могут себе позволить публичные суды, то Роман Абрамович может. Это человек, который не спускает подобные вещи, от кого бы они ни исходили», — отметил Мартынов.

Играя известными именами, которые не сходят со страниц мировых СМИ, включая крупного бизнесмена, конгрессмен и те, кто с ним заодно, должны быть готовы предстать перед мировым судом, считает политолог.

«Это — откровенно политическое действо, в нем нет никакой логики. Сравнивать между собой чиновников, журналистов и бизнесменов — бессмысленно. Мы не видели текста, на слуху только фамилии. Это может быть просто провокация и желание одного политика подчеркнуть собственный имидж», — считает политолог Марат Баширов.

По его словам, так как бежавшие из России функционеры ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) сообщают о своих контактах с администрацией Байдена, неудивительно, если в списке также окажутся российские оппозиционеры, не блещущие хорошей логикой.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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