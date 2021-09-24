Большой рыболовный траулер «Капитан Мартынов» спустили на воду в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 сентября. Торжественная церемония спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Мартынов» состоялась в Санкт-Петербурге.

Судно, названное в честь заслуженного капитана Виктора Мартынова, стало четвертым в серии. Данные корабли предназначены для добычи минтая и сельди в Баренцевом и Охотском морях. Экипаж траулера составляет 140 человек.

«Большой морозильный траулер "Капитан Мартынов" — это четвертый из 10 рыбопромысловых траулеров, которые будут построены "Адмиралтейскими верфями" в рамках инвестиционных квот соответствующей госпрограммы», — рассказала заместитель председателя Правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в состав ВМФ РФ вернется авианосец «Адмирал Кузнецов». Судно, как сообщает «Царьград», входит в пятерку самых мощных боевых единиц российского флота.