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Большой рыболовный траулер «Капитан Мартынов» спустили на воду в Петербурге
Армия
Большой рыболовный траулер «Капитан Мартынов» спустили на воду в Петербурге
Pr Scr topspb.tv  /  АО «ГАТР»

Санкт-Петербург, 24 сентября. Торжественная церемония спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Мартынов» состоялась в Санкт-Петербурге.

Судно, названное в честь заслуженного капитана Виктора Мартынова, стало четвертым в серии. Данные корабли предназначены для добычи минтая и сельди в Баренцевом и Охотском морях. Экипаж траулера составляет 140 человек.

«Большой морозильный траулер "Капитан Мартынов" — это четвертый из 10 рыбопромысловых траулеров, которые будут построены "Адмиралтейскими верфями" в рамках инвестиционных квот соответствующей госпрограммы», — рассказала заместитель председателя Правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в состав ВМФ РФ вернется авианосец «Адмирал Кузнецов». Судно, как сообщает «Царьград», входит в пятерку самых мощных боевых единиц российского флота.

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россия санкт-петербург абрамченко
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