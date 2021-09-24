Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 16:28
16:24
Армия
Большой рыболовный траулер «Капитан Мартынов» спустили на воду в Петербурге
16:23
Происшествия
Полиция задержала координатора «Левого фронта» Удальцова
16:21
Общество
Кожемяко предложил сократить расходы на содержание административного аппарата ЗакСа
16:21
Весь мир
«Национальное возрождение»: как жители Мали отказались от Франции в пользу России
16:17
Общество
Меган Маркл впервые после рождения дочери вышла в свет в Нью-Йорке
16:11
Политика
Сторонники Порошенко потребовали отменить закон Зеленского о деолигархизации
16:11
Происшествия
Любовно-криминальная драма разыгралась между мужчиной и беременной школьницей
16:10
Общество
Попова заявила, что грипп пришел в Россию уже в конце июля
16:09
Экономика
Экономисты назвали стоимость доллара к концу октября
16:09
Происшествия
Главу райотдела Роспотребнадзора нашли мертвым под Волгоградом
Все новости

Меган Маркл впервые после рождения дочери вышла в свет в Нью-Йорке
Общество
Меган Маркл впервые после рождения дочери вышла в свет в Нью-Йорке
wikipedia.org  /  Northern Ireland Office

Нью-Йорк, 24 сентября. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые вместе вышли в свет после рождения второго ребенка. Дочь у герцогов Сассекских появилась на свет в начале лета.

Пара приехала в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы почтить память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Супруги поднялись на смотровую площадку Всемирного торгового центра. У них состоялась встреча с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул.

На этом мероприятии для Меган Маркл и принца Гарри не закончились. Супруги примут участие в мероприятии Global Citizen Live, которое пройдет в Центральном парке Нью-Йорка в субботу. Они расскажут о важности обеспечения доступа к вакцинам против коронавируса, а также о своем вкладе в обеспечении препарата.

Меган Маркл родила дочь 4 июня. Девочку назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Малышка появилась на свет в Соединенных Штатах, куда перебралась после скандала. У супругов очень напряженные отношения с семьей в Лондоне.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Меган Маркл впервые после рождения дочери вышла в свет в Нью-Йорке
сша принц гарри меган маркл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru