Меган Маркл впервые после рождения дочери вышла в свет в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 24 сентября. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые вместе вышли в свет после рождения второго ребенка. Дочь у герцогов Сассекских появилась на свет в начале лета.

Пара приехала в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы почтить память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Супруги поднялись на смотровую площадку Всемирного торгового центра. У них состоялась встреча с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул.

На этом мероприятии для Меган Маркл и принца Гарри не закончились. Супруги примут участие в мероприятии Global Citizen Live, которое пройдет в Центральном парке Нью-Йорка в субботу. Они расскажут о важности обеспечения доступа к вакцинам против коронавируса, а также о своем вкладе в обеспечении препарата.

Меган Маркл родила дочь 4 июня. Девочку назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Малышка появилась на свет в Соединенных Штатах, куда перебралась после скандала. У супругов очень напряженные отношения с семьей в Лондоне.