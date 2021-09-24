«Национальное возрождение»: как жители Мали отказались от Франции в пользу России

Несколько дней назад жители Мали отмечали День независимости. Параллельно с ним в столице устроили антифранцузский митинг, который посетили тысячи людей. На демонстрации выступил один из ведущих идеологов панафриканизма Кеми Себа.

Волна недовольства Пятой республикой — не случайное явление. Десятилетиями европейцы грабили и дестабилизировали страну. Добавить к этому бесконечные обещания, а иногда и угрозы, вывести военный контингент, который еще с 2013 года продвигает интересы Елисейского дворца в республике, и можно смело сказать: французы получили ровно то, чего заслужили.

О том, как Париж потерял контроль над очередным африканским государством, — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Конец неоколониальной тирании

Спустя более чем полвека после получения Мали независимости Франция продолжала вмешиваться в дела суверенного государства. Как только Пятая республика почувствовала, как ее положение в стране пошатнулось, она сразу же ввела туда войска под предлогом борьбы с терроризмом.

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При этом за семь с лишним лет операция «Бархан» не принесла никаких результатов. Более того, радикальные исламисты в регионе только усилили свои действия. В связи с этим африканцы решили взять ситуацию в свои руки. Молодой полковник Ассими Гойта, заинтересованный в благе жителей больше, чем в удовлетворении хищных интересов коллективного Запада, устроил госпереворот и забрал власть у французского ставленника Ибрагима Бубакара Кейты.

Как бы Париж ни извращал информацию, манипулируя ангажированными СМИ, Гойта поднял мятеж, чтобы вернуть соотечественникам то, что принадлежит им по праву. Все достояния, которые десятилетиями у них крали, и весь доход от ресурсов, которыми богата страна.

«Франция привела Мали в кризисное состояние. Сейчас это бедное государство с существенными внутренними проблемами. Но с появлением патриотичного правительства у республики есть шанс превратиться в страну, с которой будут считаться. Долгое время Мали имела сугубо формальную независимость. Однако при этом она являлась колонией Парижа, без права распоряжаться национальным достоянием. Возглавляли ее ставленники Парижа, соответственно. Возмущение малийцев можно понять: оно оправдано годами угнетения. Плюс еще кризисы 20–21 года. Существенные проблемы в экономике, в системе здравоохранения, функциях государства. Почему произошла резкая смена власти? Потому что предыдущее правительство не справилось. Им стало явно и очевидно это. Мали — не последняя республика, которая переживает национальное возрождение. Ее соседи тоже задались вопросом, что им дает нахождение в статусе колонии», — заявил политический аналитик Роман Романов.

Федеральное агентство новостей /

Восстание в очередной раз продемонстрировало населению Черного континента, что европейцы давно уже не имеют над ними реальной власти. Все, что осталось у Елисейского дворца, — воспоминания о былом величии, отталкиваясь от которых он выстраивает провальную внешнюю политику, после чего удивляется массовым недовольствам.

«Россия, приходи, Франция, уходи!»

Кроме гневных плакатов, указывающих Парижу, «где тут выход», демонстранты принесли на митинг российскую атрибутику. Среди многотысячной толпы каждые несколько метров развевался триколор.

Vive le Mali et l'Afrique

Que Dieu bénisse Mali ???????? et Afrique Vive la transition malienne

Vive yèrèwolo

France dégage !!! pic.twitter.com/EEbpdzeYq9 — Imprévisible ???????????????? (@Hadji1006) September 22, 2021

После успеха отечественных специалистов в Центральноафриканской Республике лидеры стран Черного континента обратили внимание на эффективность внешней политики Москвы, которая действительно заинтересована в борьбе с терроризмом.

«Государство не может существовать самостоятельно, особенно если оно маленькое и находится в Африке. Нужно искать способы международного развития, партнеров, и в данном случае многие африканские государства уходят от вектора сотрудничества с европейцами и американцами. Их больше привлекают Россия и Китай. Москва дает покровительство с точки зрения политики и при этом не превращает африканские страны в колонии, а Пекин дает инвестиции», — объяснил Романов.

Консультативная поддержка российских инструкторов позволила национальной армии (FACA) разгромить основные силы боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), которых возглавил еще один профранцузский коррумпированный политик, экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе.

Vue aérienne de la manifestation du 22 septembre 2021 du Collectif Yèrèwôlo debout sur les remparts. C'était cet après à la place de l'indépendance du Mali.#Bèki_Takè #MonNouveauMali #HoronTV pic.twitter.com/NRbpkt2FBk — KONATE Malick (@konate90) September 22, 2021

Мали взяла вектор на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с Россией, поскольку лидеры африканской республики — патриоты, они понимают, что для восстановления нужен сильный, а главное, честный союзник. В этом Москва особо контрастирует с Парижем, который десятилетиями опустошал сырьевую базу страны.

Африка — африканцам

Одним из самых запоминающихся моментов демонстрации стало выступление Кеми Себа, известного панафриканиста. Деятель вдохновил десятки тысяч жителей Черного континента.

«Они ошибочно думали, что африканцы не восстанут против эндогенных и экзогенных хищников. Но теперь они начинают понимать, что наше поколение станет их концом. Идет конечная фаза деколонизации. И никто ее не остановит».

Также Себа высоко оценил заслуги полковника Ассими Гойта и призвал малийцев поддержать его в борьбе с давлением Франции.

«Африканские люди, запомните их, ибо они — будущее Мали! Его превосходительство Ассими Гойта — храбрый президент! Он и его движение — ваша лучшая защита от неоколониализма».

Собственный путь

Одна из главных ошибок Франции — слепо перенятая модель поведения США. Именно западные стратегии внешней политики копирует Елисейский дворец и, как следствие, сталкивается ровно с такими же проблемами. Как Вашингтон с позором покинул Афганистан после десятилетий военного присутствия, так и Париж находится на грани окончательного проигрыша в Мали.

«Процесс деколонизации продлится не один год. Но сейчас произошел важный этап, переход на новую ступень. Влияние французов и западных элит значительно снизится. Париж, конечно, будет пытаться вернуть влияние в регионе, так как он не готов расстаться с ресурсами Мали. Однако если внутренние лидеры начнут давить на международное сообщество с требованиями, чтобы французские военные покинули территорию, им придется это сделать. Но при этом стоит помнить опыт Франции в давлении на ООН и прозападные структуры», — заключил Романов.

Будущее Африки — за независимым молодым поколением, которому не нужен «старший брат», под видом блага продвигающий систему одностороннего сотрудничества. Подробнее о том, как Франция грабит ресурсную базу Мали, можно прочитать в расследовании международной редакции Федерального агентства новостей.