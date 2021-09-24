Сторонники Порошенко потребовали отменить закон Зеленского о деолигархизации

Киев, 24 сентября. Депутаты партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко, потребовали отмены закона о деолигархизации.

Верховная рада 23 сентября приняла по инициативе президента Украины Владимира Зеленского закон «об олигархах», согласно которому учет таких персон будет вести Совет национальной безопасности и обороны.

Депутаты партии Порошенко массово выступили против инициативы действующего главы государства. На рассмотрение Рады поступило более десяти проектов постановлений об отмене закона о деолигархизации.

Ранее закон «об олигархах» раскритиковал одиозный украинский депутат Алексей Гончаренко. По его мнению, инициатива может обернуться бегством Зеленского из Украины. Также парламентарий отметил, что нежелающим попадать в реестр СНБО миллиардерам придется приносить в офис президента чемоданы с деньгами.