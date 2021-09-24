Кабмин проработает новый подход к кооперации торговых сетей и поставщиков

Москва, 24 сентября. Механизм сотрудничества магазинов с оптовыми компаниями намереваются изменить в Минпромторге России.

Характер закупки продукции торговыми сетями у оптовиков может быть скорректирован российскими властями. Министерство промышленности и торговли изучит перспективность подхода, при котором ретейл и поставщики товаров будут заключать прямые контракты вместо тендеров. Предполагается, что это может сдержать ценовой рост. Об этом пишет РБК.

Как отмечает работник одной из торговых сетей, прямые договоры позволяют прописать необходимые объемы, установить условия и определиться со стоимостью поставок. Благодаря такому механизму участники сделки регулируют потенциальные колебания рынка, вроде сезонных факторов.

Однако такие контракты не могут спрогнозировать внезапную волатильность, как погодные изменения и внешние факторы, поэтому по многим позициям участники рынка работают через тендеры.

Ограничить работу ретейла ночью и в выходные дни предложил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По мнению сенатора, инициатива может поддержать локальных фермеров.