Кейт Миддлтон смогла приучить дочь к моде и экономии

Москва, 24 сентября. Прошлое Рождество герцог и герцогиня Кембриджские отметили вместе и выложили с празднования милый снимок в стиле Country Casual. На фотографии принцесса Шарлотта предстала в мини-версии любимых сапог ее матери. Позднее стало известно, что процесс создания обуви был результатом нескольких лет усердной работы, пишет Marie Claire.

Как сообщила в беседе с порталом People.com дизайнер обуви Пенелопа Чилверс, она давно спроектировала детские сапожки.

«Кейт фактически купила их, когда работала в Jigsaw в качестве байера. Я не думаю, что они когда-либо продавали их, хотя я продала ей танцевальные туфли», — вспоминает Чилверс.

Более десяти лет спустя те же сапоги появились на ногах принцессы Шарлотты. Неудивительно, что для Чилверс это стало настоящим триумфом.

Герцогиня Кембриджская появлялась в этих сапогах везде, где только можно. Эту универсальную пару обуви коричневого цвета с кисточками видели все, кто только мог. Она принесла их из своей обычной жизни в королевскую.

«Думаю, у нее есть несколько пар. Она была клиенткой очень долгое время — одна из первых!» — вспоминает дизайнер.

Как и бывает в подобных случаях, появление Кейт в продукции тех или иных марок всегда положительно сказывается на их продажах.

«Это было фантастически для нас, мы чувствуем себя такими удачливыми, и когда Кейт носит их, в офисе все приходят в восторг — каждый раз это очень захватывающе», — не скрывает радости Чилверс.

Свою дочь Кембриджская также приучает к экономии и моде. Миддлтон старается, чтобы Лотти использовала свой гардероб по максимуму и привыкала к концепции осознанной моды.

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