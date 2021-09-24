Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 19:29
19:28
Происшествия
Школьники примерили на себя роль телефонных террористов в Подмосковье и поплатились
19:28
Спорт
Малком и Клаудиньо не получили вызов в сборную на отборочные матчи ЧМ-2022
19:23
Общество
Волгоградские нейрохирурги провели сложную операцию, чтобы спасти жизнь 17-летнего юноши
19:21
Армия
Business Insider: США хотят попытаться отрезать Россию от Атлантического океана
19:17
Наука
Британская компания Polymateria представила полностью биоразлагаемый пластик
19:17
Общество
Эксперт ОП Петербурга Матвеев: анализ ЧП в Перми поможет в профилактике подобных трагедий
19:16
Экономика
«Газпромбанк»: Китай теряет статус «локомотива» мировой экономики
19:15
Политика
Украинские журналисты узнали о продаже 400-метрового особняка Зеленского в Италии
19:14
Происшествия
Ливневый паводок повредил дорогу в Дагестане
19:11
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон смогла приучить дочь к моде и экономии
Все новости

Кейт Миддлтон смогла приучить дочь к моде и экономии
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон смогла приучить дочь к моде и экономии
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Москва, 24 сентября. Прошлое Рождество герцог и герцогиня Кембриджские отметили вместе и выложили с празднования милый снимок в стиле Country Casual. На фотографии принцесса Шарлотта предстала в мини-версии любимых сапог ее матери. Позднее стало известно, что процесс создания обуви был результатом нескольких лет усердной работы, пишет Marie Claire.

Как сообщила в беседе с порталом People.com дизайнер обуви Пенелопа Чилверс, она давно спроектировала детские сапожки.

«Кейт фактически купила их, когда работала в Jigsaw в качестве байера. Я не думаю, что они когда-либо продавали их, хотя я продала ей танцевальные туфли», — вспоминает Чилверс.

Более десяти лет спустя те же сапоги появились на ногах принцессы Шарлотты. Неудивительно, что для Чилверс это стало настоящим триумфом.

Герцогиня Кембриджская появлялась в этих сапогах везде, где только можно. Эту универсальную пару обуви коричневого цвета с кисточками видели все, кто только мог. Она принесла их из своей обычной жизни в королевскую.

«Думаю, у нее есть несколько пар. Она была клиенткой очень долгое время — одна из первых!» — вспоминает дизайнер.

Как и бывает в подобных случаях, появление Кейт в продукции тех или иных марок всегда положительно сказывается на их продажах.

«Это было фантастически для нас, мы чувствуем себя такими удачливыми, и когда Кейт носит их, в офисе все приходят в восторг — каждый раз это очень захватывающе», — не скрывает радости Чилверс.

Свою дочь Кембриджская также приучает к экономии и моде. Миддлтон старается, чтобы Лотти использовала свой гардероб по максимуму и привыкала к концепции осознанной моды.

Ранее сообщалось, почему принц Гарри и Меган Маркл не оправдали надежд телезрителей.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Кейт Миддлтон смогла приучить дочь к моде и экономии
дети мода дочь семья кейт миддлтон сапоги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru