Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова оправдалась за отсутствие семьи

Москва, 24 сентября. Актриса и юмористка Юлия Михалкова честно высказалась о выпадах злопыхателей, упрекающих ее в отсутствии семьи. Она констатировала, что равнодушна к замечаниям хейтеров.

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» призналась, что не против семьи, но не собирается создавать ее в угоду общественного мнения. Артистка абсолютно равнодушна к высказываниям подписчиков, что «часики тикают».

«У меня ничего не тикает, у меня вообще электронные часы», — оправдалась 38-летняя актриса.

Михалкова отметила, что отсутствие штампа в паспорте не ставит крест на жизни человека, пишет «7Дней». Юмористка раскрыла, в чем лично для нее преимущество романтических отношений.

«Если вам удалось встретить своего человека, и вы с ним разделяете профессиональные устремления друг друга, уважаете чувства друг друга, то свобода не прекращается с появлением штампа в паспорте. Наоборот, ее становится больше, потому что у тебя прибавляется уверенность в своих силах», — добавила артистка.

В начале осени бывшая участница «Уральских пельменей» поделилась мыслями о разводе. Михалкова назвала расставание супругов трагическим разрушением союза мужчины и женщины.