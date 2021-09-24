Сенатор Косачев заявил, что США сделали из санкций «налог» на суверенитет

Москва, 24 сентября. Вашингтон сделал из санкций не только экономическое оружие, но и «налог» на суверенитет, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Таким образом он на своей странице в Facebook прокомментировал одобрение американскими конгрессменами ужесточения ограничительных мер в отношении Российской Федерации.

«Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Для нас он примечателен тем, что содержит очередной набор мер экономического шантажа, чем обычно являются подобные односторонние санкции, против России» — подчеркнул Косачев.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что реализация идеи американских законодателей о новых санкциях в отношении граждан России перечеркнула бы дух саммита в Женеве. Он добавил, что ограничительные меры также могут повлиять на надежды о восстановлении диалога.