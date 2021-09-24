Американские «защитники Второй поправки» провели акцию у Капитолия штата Мичиган

Лансинг, 24 сентября. Сторонники второй поправки Конституции США, которая гарантирует право на ношение оружия, устроили митинг возле Капитолия штата Мичиган. На акции собрались порядка 100 человек.

HAPPENING NOW: Second Amendment advocates are holding a rally on the Capitol Lawnhttps://t.co/e9dSHqaZAy — WLNS Newsroom (@WLNS) September 23, 2021

Организаторы митинга в пресс-релизе указали, что на мероприятии выступят лидеры сообщества, также сторонники второй поправки смогут поговорить друг с другом и обсудить оружейные законы. Мероприятие проходит уже 11-й раз подряд. По словам одного из активистов Скипа Кориэлла митинг направлен против контроля над оружием.

«Мы выступаем против ограничений. Проблема, которую я вижу, заключается в том, что единственные люди, которые подчиняются им, — это такие же, как я, честные, законопослушные граждане. Поэтому мы страдаем из-за этого в первую очередь», — отметил он.

По данным СМИ, на митинге присутствовали почти 100 человек, и она прошла мирно. Участники смогли поговорить с законодателями штата.

Запрет на ношение

В октябре 2020 года власти штата Мичиган запретили открытое ношение оружия на избирательных участках или рядом с ними в день голосования. Объяснив, что это может привести к «запугиванию и дезорганизации среди голосующих и членов комиссий». Национальная стрелковая организация раскритиковала решение, отметив, что это не «повысит уровень безопасности».

Coronavirus: Armed protesters enter Michigan statehouse https://t.co/z2vfzjRwTU — BBC News (World) (@BBCWorld) May 1, 2020

Обсуждение по запрету открытого ношения оружия началось после акций протеста против ограничительных мер по борьбе COVID-19 в мае 2020 года. Тогда несколько сотен вооруженных протестующих ворвались в Капитолий Мичигана.