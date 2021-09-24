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Американские «защитники Второй поправки» провели акцию у Капитолия штата Мичиган
Весь мир
Американские «защитники Второй поправки» провели акцию у Капитолия штата Мичиган
Global Look Press  /  Eddie Moore / ZUMAPRESS.com

Лансинг, 24 сентября. Сторонники второй поправки Конституции США, которая гарантирует право на ношение оружия, устроили митинг возле Капитолия штата Мичиган. На акции собрались порядка 100 человек.

Организаторы митинга в пресс-релизе указали, что на мероприятии выступят лидеры сообщества, также сторонники второй поправки смогут поговорить друг с другом и обсудить оружейные законы. Мероприятие проходит уже 11-й раз подряд. По словам одного из активистов Скипа Кориэлла митинг направлен против контроля над оружием.

«Мы выступаем против ограничений. Проблема, которую я вижу, заключается в том, что единственные люди, которые подчиняются им, — это такие же, как я, честные, законопослушные граждане. Поэтому мы страдаем из-за этого в первую очередь», — отметил он.

По данным СМИ, на митинге присутствовали почти 100 человек, и она прошла мирно. Участники смогли поговорить с законодателями штата.

Запрет на ношение

В октябре 2020 года власти штата Мичиган запретили открытое ношение оружия на избирательных участках или рядом с ними в день голосования. Объяснив, что это может привести к «запугиванию и дезорганизации среди голосующих и членов комиссий». Национальная стрелковая организация раскритиковала решение, отметив, что это не «повысит уровень безопасности».

Обсуждение по запрету открытого ношения оружия началось после акций протеста против ограничительных мер по борьбе COVID-19 в мае 2020 года. Тогда несколько сотен вооруженных протестующих ворвались в Капитолий Мичигана.

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