Американские «защитники Второй поправки» провели акцию у Капитолия штата Мичиган

Лансинг, 24 сентября. Сторонники второй поправки Конституции США, которая гарантирует право на ношение оружия, устроили митинг возле Капитолия штата Мичиган. На акции собрались порядка 100 человек.

HAPPENING NOW: Second Amendment advocates are holding a rally on the Capitol Lawnhttps://t.co/e9dSHqaZAy