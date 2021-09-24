Отец Зеленского завел страницу в Instagram и вступился за сына

Кривой Рог, 24 сентября. Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр завел страницу в Instagram и опубликовал несколько постов.

Первой стала фотография родителей и самого Владимира Зеленского, запечатленных, судя по всему, больше 10 лет назад. Всего Александр Зеленский пока выложил три поста, на него подписались более 400 человек, в том числе сам украинский лидер.

В последнем посте отец президента Украины поделился мнением на тему государственной политики, которую проводит его сын. Как считает Александр Зеленский, Владимиру очень нужна общественная поддержка.

«Нам, как родителям, тоже тяжело наблюдать за тем, как Вову закидывают помидорами с различных телеканалов различные, никому неизвестные, так называемые "политологи". Они, не приводя никаких аргументов и фактов называют его "вором" и "убийцей", и при этом даже не хотят хоть немножко вникнуть в ситуацию и разобраться, кто есть кто на самом деле», — эмоционально пишет он.

По словам отца президента, ему каждый день пишут поклонники Владимира Зеленского и люди, которым не все равно, чем занимается политик. Александр написал, что на Украине живет много умных и здравомыслящих людей, которые не ведутся на «провокации». Он поблагодарил сторонников его сына за поддержку.

Ранее общественник и создатель Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур высказался о недоброжелателях Владимира Зеленского. Он назвал политика первым украинским президентом с самым большим числом врагов.