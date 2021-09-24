Украинцам стало стыдно за визит Зеленского в США

Пока президент Украины Владимир Зеленский колесил по Нью-Йорку, проводя странные «деловые встречи» и выступая с трибуны ООН, киевские эксперты с болью следили за его хаотичными действиями. По их мнению, каждый шаг Зеленского в США буквально кричал о том, что Украина стала мировым политическим аутсайдером, передает корреспондент ФАН из Киева.

Нестыковки и ляпы в официальной повестке украинского лидера в США политологи начали отмечать с самого начала визита. Прилетев 21 сентября в Нью-Йорк, Зеленский первым делом возложил цветы к мемориалу жертвам терактов 11 сентября 2001-го. На сайте офиса президента (ОП) при этом написали:

«20 лет назад крупнейший в истории мира теракт унес жизни 2996 человек».

Но беда была в том, что 20 лет атаке на Всемирный торговый центр исполнилось 11 сентября, а не 21-го. То есть Зеленский со своим букетом опоздал на 10 дней, но как бы не заметил этого.

ФБА «Экономика сегодня» /

После этого он дал комментарий украинскому телеканалу, приехавшему с президентской делегацией. Зеленский рассказал журналистам о «Плане трансформации Украины» на 227 миллиардов долларов, который он безуспешно презентовал еще в ходе августовского визита в Вашингтон. Тогда в Белом доме эта «стратегия» не вызвала никакого энтузиазма: вкладывать инвестиции в Украину в США явно не желают.

В самом Киеве после возвращения президента этот план никому так и не показали. Причем на Банковой заявили, что у них нет даже копии этого документа, который остался в Америке.

Зеленский заявил СМИ, что «План трансформации Украины» находится на рассмотрении властей и бизнеса США.

«Мы ожидаем реакцию на него из администрации [Джо] Байдена, особенно по поводу инвестиций в оборонный сектор. Ждем визита делегации минобороны США на Украину. И мы ожидаем реакции на этот план от бизнеса, по этому поводу у меня будет в Нью-Йорке несколько встреч», — заявил Зеленский.

Киевские политологи задались вопросом — зачем президенту лишний раз рекламировать «мегаплан», который не осуществим без миллиардных вливаний Запада? Если эти блестящие планы Киева на Западе оставят без ответа (что, скорее всего, и произойдет), то сам Зеленский попадет в унизительное положение просителя, которому грубо отказали.

Украинский лидер зачем-то вновь озвучил тему и с «Железным куполом» — израильской системой ПВО, которую, по данным СМИ, в Белом доме думают продать Киеву. Хотя в Вашингтоне не раз заявляли, что «не владеют информацией о подобной сделке».

То есть президент Зеленский сам создал у украинцев впечатление, что занимается в Нью-Йорке имитацией бурной деятельности. Это подтвердилось 22 сентября, когда на сайте ОП отчитались об «успешной встрече с инвесторами из Американского еврейского комитета». Эксперты тут же отметили, что еврейский комитет, вообще-то, никак не связан с инвестициями. Его цели — «борьба с антисемитизмом, укрепление места Израиля в мире и защита демократических ценностей». Это правозащитная структура, которая занимается проблемами евреев.

По мнению аналитиков, рядовую беседу с еврейскими правозащитниками в ОП Украины выдали за «встречу с инвесторами» по двум причинам. Во-первых, реальным американским инвесторам с Зеленским встречаться незачем — пока на Украине не закончится гражданская война, вменяемый бизнес не вложит в страну ни копейки. Во-вторых, американские евреи на закрытой встрече наверняка припомнили Зеленскому все косяки его режима — от свастик на стенах киевских синагог и памятника силовикам УПА1 (запрещена в РФ) в Бабьем Яру до недавнего марша нацистов по Киеву в честь дивизии СС «Галичина». Но поскольку тема эта крайне неудобна для Банковой, ее решили прикрыть «инвестициями». Со стороны все это выглядело как жалкий политический мухлеж, и многим в Киеве стало стыдно за своего президента и его команду.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Еще один косяк произошел в ходе встречи Зеленского с украинской диаспорой, на которой он заявил:

«Ехал вот тут вчера по Нью-Йорку. Хочу сказать, что у нас на Украине дороги уже намного лучше. Мы сейчас их вовсю строим, хотим «вылизать» нашу страну, чтобы она стала «витриной».

Эта фраза вызвала волну насмешек в украинских соцсетях. Украинцы шутили, что президент имел в виду дороги в Нью-Йорке в Донецкой области — шахтерском городке, который ранее назывался Новогродское. Там дороги действительно хуже, чем, к примеру, в Киеве.

Высказывания Зеленского по теме НАТО, прозвучавшие в кулуарах Генассамблеи, также вызвали у украинских аналитиков недобрые улыбки.

«Сегодня Украина может спокойно говорить, что НАТО без нашего государства в составе будет более слабым альянсом. Блок безопасности должен сделать выбор — либо они хотят, чтобы у них была мощная организация, либо они настроены на слабую, оборонительную политику. Мы уже дошли до того уровня, когда и наше общество, и государство видят, что мы много сделали и действительно на что-то влияем», — резюмировал Зеленский.

Правда, на что именно в мире влияет сегодня Украина, ее президент почему-то не уточнил.

Странно выглядело и выступление Владимира Зеленского с трибуны 76-й сессии Генассамблеи ООН. На Украине эту речь подали едва ли не как центральное событие Ассамблеи. В реальности же во время выступления украинского президента в зале ООН сидело не более трех десятков слушателей (многие из которых представляли делегацию Киева). Он построил свою речь вокруг призыва генсека ООН Антониу Гутерреша «Пора проснуться».

wikipedia.org / U.S. Mission Photo by Eric Bridiers / Public Domain

Зеленский заявил, что Украина «давно проснулась и не засыпала из-за «голодомора» и Бабьего Яра, двух мировых войн и коронавируса». В контексте пандемии он заявил о проблеме несправедливого распределения вакцин, которое прямо коснулось и его страны. В адрес же ООН прозвучала претензия Зеленского по поводу «Крымской платформы», которую во всемирной организации просто проигнорировали. Тем самым украинский президент сам опроверг утверждение, что «крымский саммит» поддержал едва ли не весь мир.

В конце своей речи президент Украины так разошелся, что поставил под вопрос сам смысл существования ООН и заявил, что «оживлять ее уже поздно». И тут же в качестве метода оживления Зеленский назвал «Крымскую платформу», которая якобы должна работать под эгидой ООН. А завершил выступление он мыслью о том, что игнорирование миром потребностей Киева может привести к непредсказуемым последствиям.

Эксперты отметили — Зеленский каждый раз, выступая на Генассамблее, заявляет, что мир идет не туда и делает все не так, из-за чего возникают войны, эпидемии и так далее. Посыл, может, и правильный, но, когда он звучит от лидера Украины, в которой идет война и бушует коронавирус, это превращается в какой-то адский троллинг.

Как заявил на брифинге в Киеве политолог Александр Кочетков, упорное стремление Зеленского в НАТО, продемонстрированное в Нью-Йорке, смотрится все более нелепо.

«Армия НАТО — как рептилоиды с Юпитера: никто их не видел, но одни их опасаются, а другие в них верят. Одни до мокрых штанов пугаются, что «агрессивный натовский сапог истопчет украинский чернозем», маршируя от одной базы до другой. Хотя армии НАТО не существует — есть армии стран, в НАТО входящих, — напомнил Кочетков. — Другие мечтают, что, как только Украину примут в НАТО, Россия немедленно заплачет, развернется и пойдет устраивать «русскую весну» в пустыню Гоби. Но НАТО — военно-политический союз, он решает политические задачи. Боевые задачи решают национальные армии стран НАТО, координируя свои действия в рамках блока. Защита страны от агрессии — это прежде всего задача национальной армии этой страны. А НАТО окажет поддержку. Или не окажет, судя по тому, как ведут себя лидеры Запада».

При этом НАТО — это современнейшее военное оборудование и системы организации боевых действий, прежде всего — разведка и информационное обеспечение, напомнил Кочетков.

«Украинская армия готова к этому минимально. Когда США поставили на Украину первые 200 противотанковых комплексов «Джавелин», у нас возникла проблема отыскать в ВСУ тех, кого можно этой технике учить. Эти военные должны были говорить на английском (чтобы понимать инструктора), иметь хорошее образование (чтобы понимать принципы работы комплекса) и владеть компьютерной техникой на уровне продвинутого пользователя. С огромным трудом удалось найти лишь пару десятков человек, — напомнил Кочетков. — В идеале к НАТО готовы наши киберспортсмены, выигрывающие международные турниры. Они и языки знают, и компьютерами владеют, и в группе действовать умеют. Вот только в ВСУ их не заманить никогда».

Аналитик напомнил, что НАТО — это еще и система общественных отношений.

«В этой структуре у бойцов есть право не только героически погибнуть за родину. У него есть право на достойные условия, на отдых и досуг, на крупный денежный контракт и социальное обеспечение после службы. Всего этого и близко нет в сегодняшних ВСУ. Начав сегодня внедрять стандарты НАТО в армии, Украина имеет шанс стать реально сильной в оборонном плане только лет через 15», — сообщил оптимист Кочетков.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил журналистам — несмотря на то, что Зеленский выступал в Нью-Йорке, его речь во многом была внутриполитической, адресованной прежде всего украинцам.

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

«По сути, лидер Украины использовал трибуну ООН, с которой можно достучаться до целого мира, в весьма узких целях — чтобы послать сигнал своей стране и согражданам, — сообщил Бортник. — Да, выступление Зеленского местами было нестандартным: он пытался пробиться через «белый шум» других выступлений, частично ему это удалось. С другой стороны, к перфомансам украинских лидеров мир уже успел привыкнуть. Стоит вспомнить Петра Порошенко, который привозил в ООН паспорта, простреленные двери маршрутки из Донбасса и прочие якобы «вещдоки». Мир уже привык, что украинские лидеры всегда сопровождают свои речи каким-то действием артистического, визуального характера».

Бортник отметил — лично он не заметил серьезного конструктива в выступлении президента.

«Украина в очередной раз не использовала трибуну ООН по прямому назначению. Мы не пытались продвинуть какой-то план, нестандартную идею, свою модель решения проблем. Все свелось к обидам на сильные страны Запада, на ООН, а также к бесконечным жалобам на Россию. Спустя семь лет после начала конфликта в Донбассе этим очень трудно кого-то удивить. Ну а призывы Зеленского поддержать «Крымскую платформу», адресованные миру, я бы и вовсе оставил за скобками. Это посыл, обращенный в никуда», — заключил Бортник.

Напомним, президент Зеленский 7 июня в ходе телефонной беседы с главой США Джо Байденом предложил создать «дорожную карту» вступления Украины в НАТО. 14 июня прошел саммит Североатлантического альянса (без участия Украины), по итогам которого в блоке решили — Украина вступит в НАТО на основании ПДЧ, но когда именно это произойдет, неизвестно.

Позже президент Байден заявил, что Украина еще не готова к вступлению в НАТО из-за высокого уровня коррупции в стране. В НАТО отметили, что вопрос предоставления ПДЧ — больше политического, нежели технического характера.

1 Организация запрещена на территории РФ.