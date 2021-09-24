Нападающий Дзюба рассказал, что мучается из-за новых элайнеров

Казань, 24 сентября. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о неожиданной проблеме со здоровьем, из-за которой он мучается.

После матча с казанским «Рубином» журналисты в микст-зоне заметили, что оформивший дубль Дзюба немного шепелявил. Футболист объяснил, что борется с неправильным прикусом.

«Шепелявлю, вот элайнеры (капы для исправления прикуса. — прим. ФАН) стоят. Новые поставил, поэтому мучаюсь хожу. Дышать тяжело», — передает слова нападающего «Чемпионат».

В матче восьмого тура подопечные Сергея Семака победили на выезде «Рубин», автором дубля стал Дзюба, Клаудиньо отметился голом и результативной передачей.

Ранее Дзюба попал в расширенный список сборной России, который РФС опубликовал 20 сентября. На следующий день форвард отказался участвовать в ближайших матчах национальной команды, поскольку «не хочет занимать чье-то место».