Любовно-криминальная драма разыгралась между мужчиной и беременной школьницей



Приморский край, 24 сентября. Трагедия происходит в жизни 16-летней школьницы, которая находится на седьмом месяце беременности. Как стало известно ФАН, ее любимый человек сбежал после того, как узнал, что может угодить за решетку.

16-летняя будущая мама переживает сейчас не лучший период своей жизни. Она стала фигурантом процессуальной проверки, которую организовали стражи порядка. Школьница почти год жила половой жизнью с молодым человеком, который старше ее на семь лет.

Жизнь девочки пошла под откос после того, как в родном селе на ее положение обратил внимание местный участковый уполномоченный полиции. Блюститель закона решил поговорить со школьницей начистоту, и она во всем призналась. В присутствии родителей она рассказала, не таясь, свою историю.

«Они познакомились в близлежащем городе год назад, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — На тот момент девочке только-только исполнилось 15 лет. Между ними завязались романтические отношения. Потихоньку несовершеннолетняя сельчанка влюбилась в 22-летнего парня — он, кстати, служит в одном из силовых ведомств. И когда он ей предложил вступить в половую связь, она, не раздумывая, согласилась. Это был ее первый мужчина».

Школьница также рассказала полицейским, что вступила в интимную связь с любимым человеком абсолютно добровольно. Никакого насилия не было. Она пояснила, что не занималась с партнером сексом в извращенной форме.

«Девчонка воспитывается в многодетной малоимущей семье. Отец официально не трудоустроен. Он подрабатывает на местном предприятии. Мать не работает. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Пострадавшая живет в стесненных условиях. Школу она посещает дистанционно. В девятый класс ее перевели условно. Вот и вскружил ловелас голову дитю. Он же, как только узнал, что его персону по данному поводу ищет полиция, сбежал в неизвестном направлении», — дополнил собеседник агентства.

Блюстители закона пока собрали материал процессуальной проверки. Скорее всего, дело будет возбуждено по статье 134 УК РФ «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Если беглеца поймают и его вина будет доказана в суде, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Как ранее писал ФАН, родителя, который предположительно надругался над своей дочерью, задержали в Московской области. Отец подозревается в сексуальном насилии над своей 11-летней дочерью в Подмосковье.