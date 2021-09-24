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Семь боевых кораблей пополнят ряды ВМФ России до конца 2021 года
Армия
Семь боевых кораблей пополнят ряды ВМФ России до конца 2021 года
mil.ru/  /  Министерство обороны РФ

Москва, 24 сентября. ВМФ России до конца текущего года получит еще семь боевых кораблей, заявил директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, всего в 2021 году предприятие должно передать российскому флоту 10 боевых единиц. Рахманов отметил, что в мае ВМФ уже получил атомный подводный крейсер «Казань», оснащенный крылатыми ракетами. В августе ряды военно-морских сил пополнили судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» и базовый тральщик «Георгий Курбатов», передает РИА Новости.

Он добавил, что до конца года Объединенная судостроительная корпорация завершит строительство еще четырех кораблей и ремонт трех. Известно, что ВМФ РФ должны также передать подлодки «Князь Олег», «Новосибирск» и «Белгород». Последняя является носителем подводных беспилотников «Посейдон».

Ранее в США заявили, что межконтинентальная торпеда с ядерным вооружением «Посейдон» пугает американских военных. Предполагается, что этот беспилотник станет крайне эффективным средством против любых авианосцев, передает «Царьград».

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флот корабли вмф россии
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