Семь боевых кораблей пополнят ряды ВМФ России до конца 2021 года

Москва, 24 сентября. ВМФ России до конца текущего года получит еще семь боевых кораблей, заявил директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, всего в 2021 году предприятие должно передать российскому флоту 10 боевых единиц. Рахманов отметил, что в мае ВМФ уже получил атомный подводный крейсер «Казань», оснащенный крылатыми ракетами. В августе ряды военно-морских сил пополнили судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» и базовый тральщик «Георгий Курбатов», передает РИА Новости.

Он добавил, что до конца года Объединенная судостроительная корпорация завершит строительство еще четырех кораблей и ремонт трех. Известно, что ВМФ РФ должны также передать подлодки «Князь Олег», «Новосибирск» и «Белгород». Последняя является носителем подводных беспилотников «Посейдон».

Ранее в США заявили, что межконтинентальная торпеда с ядерным вооружением «Посейдон» пугает американских военных. Предполагается, что этот беспилотник станет крайне эффективным средством против любых авианосцев, передает «Царьград».