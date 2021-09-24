Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 16:27
16:24
Армия
Большой рыболовный траулер «Капитан Мартынов» спустили на воду в Петербурге
16:23
Происшествия
Полиция задержала координатора «Левого фронта» Удальцова
16:21
Общество
Кожемяко предложил сократить расходы на содержание административного аппарата ЗакСа
16:21
Весь мир
«Национальное возрождение»: как жители Мали отказались от Франции в пользу России
16:17
Общество
Меган Маркл впервые после рождения дочери вышла в свет в Нью-Йорке
16:11
Политика
Сторонники Порошенко потребовали отменить закон Зеленского о деолигархизации
16:11
Происшествия
Любовно-криминальная драма разыгралась между мужчиной и беременной школьницей
16:10
Общество
Попова заявила, что грипп пришел в Россию уже в конце июля
16:09
Экономика
Экономисты назвали стоимость доллара к концу октября
16:09
Происшествия
Главу райотдела Роспотребнадзора нашли мертвым под Волгоградом
Все новости

Начальника израильской тюрьмы «Гильбоа» отстранили от работы после побега заключенных
Весь мир
Начальника израильской тюрьмы «Гильбоа» отстранили от работы после побега заключенных
Global Look Press  /  Gil Eliyahu/JINI

Тель-Авив, 24 сентября. Фредди Бен-Шитрита, начальника тюрьмы «Гильбоа», из которой в начале сентября совершили побег шестеро палестинских заключенных, временно отстранили от работы. Об этом сообщает издание Haaretz.

По данным СМИ, комиссар Управления тюрем Израиля Кэти Перри обсуждала с юристами возможность увольнения Бен-Шитрита, однако ее запрос был отклонен по причине того, что расследование обстоятельств побега все еще продолжается.

Сам Бен-Шитрит заявил о готовности сотрудничать со следствием. При этом в Управлении тюрем Израиля начальника «Гильбоа» обвинили в «провале» после побега палестинцев.

В пятницу Министерство общественной безопасности Израиля объявило состав правительственной комиссии, которая будет курировать расследование побега из «Гильбоа», уже получившего получил статус одного из худших в истории существования тюремной системы еврейского государства.

Глава министерства Омар Барлев сообщил, что комиссию возглавит судья в отставке Менахем Финекльштейн. Ранее он занимал должности заместителя главы Центрального районного суда и главы военной прокуратуры. Также в состав коллегии войдут профессор Ашкелонского академического колледжа Эфрат Шохам и Арик Барбинг — бывший высокопоставленный сотрудник службы внутренней безопасности Израиля. Сроки запуска работы комиссии пока не называются.

Резонансный побег

О бегстве шести заключенных из одной из самых охраняемых тюрем Израиля «Гильбоа» стало известно 6 сентября. Согласно версии следствия, мужчины сумели вырыть под раковиной в камере туннель при помощи ложек, тарелок и ручки от чайника. Работы они продолжали с декабря прошлого года.

Все шестеро палестинцев — уроженцы города Дженин. Пятеро из них являются членами группировки «Палестинский исламский джихад», еще один — сторонник ФАТХ. В числе беглецов Закария Збейди — бывший лидер «Бригады мучеников Аль-Аксы», которого в Палестине называют «символом второй интифады».

Поиски беглых арестантов начались фактически сразу после побега, при этом израильские силовики рассматривали Дженин в качестве одного из наиболее вероятных направлений движения палестинцев. Из-за этого к городу были стянуты дополнительные силы безопасности.

Операция по розыску арабских заключенных спровоцировала рост радикальных настроений среди палестинского населения. По ряду городов и сел автономии прокатились масштабные акции протеста, а группировки сопротивления Палестины заявили о своих намерениях оказать противодействие израильским силовикам, если они начнут следственные мероприятия на территории Дженина и прилегающего одноименного лагеря.

В ходе рейдов было задержано некоторое количество жителей населенных пунктов Палестины, подозреваемых в оказании помощи сбежавшим. 10 сентября были найдены и арестованы первые двое беглецов, еще двоих поймали 11-го. Окончательно розыскные мероприятия были завершены 19 сентября после поимки оставшихся двух беглых арестантов.

Резонанс

Побег спровоцировал громкий скандал на тему эффективности тюремной системы Израиля. В связи с этим в пенитенциарных учреждениях еврейского государства ужесточились условия содержания: в камерах проводились внеочередные обыски с конфискацией личных вещей заключенных, а некоторых палестинских арестантов принудительно переместили в другие тюрьмы, также были отменены все запланированные сентябрьские визиты.

На этом фоне почти 1 400 арабских заключенных объявили о планах устроить масштабную голодовку, однако впоследствии от этой идеи было решено отказаться, поскольку было выполнено главное требование арестантов — послабление условий содержания.

Кроме того, выяснилось, что всего за несколько дней до побега палестинцев заместитель главного комиссара Управления тюрем Израиля Мони Битан предупреждал о возможном бегстве нескольких заключенных. По данным The Times of Israel, 31 августа чиновник в своем отчете заявил, что заключенные «Гильбоа» имеют «потенциал для побега». При этом в ходе инспекции тюрьмы в мае он пришел к выводу, что ситуация с безопасностью в учреждении находится в порядке.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Начальника израильской тюрьмы «Гильбоа» отстранили от работы после побега заключенных
израиль тюрьма палестина побег
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru