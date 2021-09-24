Начальника израильской тюрьмы «Гильбоа» отстранили от работы после побега заключенных

Тель-Авив, 24 сентября. Фредди Бен-Шитрита, начальника тюрьмы «Гильбоа», из которой в начале сентября совершили побег шестеро палестинских заключенных, временно отстранили от работы. Об этом сообщает издание Haaretz.

По данным СМИ, комиссар Управления тюрем Израиля Кэти Перри обсуждала с юристами возможность увольнения Бен-Шитрита, однако ее запрос был отклонен по причине того, что расследование обстоятельств побега все еще продолжается.

Сам Бен-Шитрит заявил о готовности сотрудничать со следствием. При этом в Управлении тюрем Израиля начальника «Гильбоа» обвинили в «провале» после побега палестинцев.

В пятницу Министерство общественной безопасности Израиля объявило состав правительственной комиссии, которая будет курировать расследование побега из «Гильбоа», уже получившего получил статус одного из худших в истории существования тюремной системы еврейского государства.

Police minister taps judge to head government panel probing Gilboa jailbreak

Omer Barlev also appoints criminologist and ex-Shin Bet official to commissionhttps://t.co/8iLsjINqbc — Jerusalem World News (@JerusalemWN) September 24, 2021

Глава министерства Омар Барлев сообщил, что комиссию возглавит судья в отставке Менахем Финекльштейн. Ранее он занимал должности заместителя главы Центрального районного суда и главы военной прокуратуры. Также в состав коллегии войдут профессор Ашкелонского академического колледжа Эфрат Шохам и Арик Барбинг — бывший высокопоставленный сотрудник службы внутренней безопасности Израиля. Сроки запуска работы комиссии пока не называются.

Резонансный побег

О бегстве шести заключенных из одной из самых охраняемых тюрем Израиля «Гильбоа» стало известно 6 сентября. Согласно версии следствия, мужчины сумели вырыть под раковиной в камере туннель при помощи ложек, тарелок и ручки от чайника. Работы они продолжали с декабря прошлого года.

Все шестеро палестинцев — уроженцы города Дженин. Пятеро из них являются членами группировки «Палестинский исламский джихад», еще один — сторонник ФАТХ. В числе беглецов Закария Збейди — бывший лидер «Бригады мучеников Аль-Аксы», которого в Палестине называют «символом второй интифады».

The Israeli army has been regularly carrying out night raids in Jenin since the daring escape of six Palestinian political prisoners from the notorious Gilboa prison in early September https://t.co/9N4JZmfzJX — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 23, 2021

Поиски беглых арестантов начались фактически сразу после побега, при этом израильские силовики рассматривали Дженин в качестве одного из наиболее вероятных направлений движения палестинцев. Из-за этого к городу были стянуты дополнительные силы безопасности.

Операция по розыску арабских заключенных спровоцировала рост радикальных настроений среди палестинского населения. По ряду городов и сел автономии прокатились масштабные акции протеста, а группировки сопротивления Палестины заявили о своих намерениях оказать противодействие израильским силовикам, если они начнут следственные мероприятия на территории Дженина и прилегающего одноименного лагеря.

Last two escaped prisoners arrested in Jenin, ending manhunt - The Jerusalem Post https://t.co/dBpGtnP6xr#Israel — Barry Schafer (@schafer_barry) September 19, 2021

В ходе рейдов было задержано некоторое количество жителей населенных пунктов Палестины, подозреваемых в оказании помощи сбежавшим. 10 сентября были найдены и арестованы первые двое беглецов, еще двоих поймали 11-го. Окончательно розыскные мероприятия были завершены 19 сентября после поимки оставшихся двух беглых арестантов.

Резонанс

Побег спровоцировал громкий скандал на тему эффективности тюремной системы Израиля. В связи с этим в пенитенциарных учреждениях еврейского государства ужесточились условия содержания: в камерах проводились внеочередные обыски с конфискацией личных вещей заключенных, а некоторых палестинских арестантов принудительно переместили в другие тюрьмы, также были отменены все запланированные сентябрьские визиты.

#News: Almost 1,400 Palestinians held in Israeli prisons are set to go on hunger strike in protest of their detention conditions since a jailbreak last week, the Palestinian Authority said on Tuesday. #Israel #Palestine https://t.co/0rSyqSu3sh — That's Enough (Anti-war Coalition) (@Thatsenough0) September 15, 2021

На этом фоне почти 1 400 арабских заключенных объявили о планах устроить масштабную голодовку, однако впоследствии от этой идеи было решено отказаться, поскольку было выполнено главное требование арестантов — послабление условий содержания.

Кроме того, выяснилось, что всего за несколько дней до побега палестинцев заместитель главного комиссара Управления тюрем Израиля Мони Битан предупреждал о возможном бегстве нескольких заключенных. По данным The Times of Israel, 31 августа чиновник в своем отчете заявил, что заключенные «Гильбоа» имеют «потенциал для побега». При этом в ходе инспекции тюрьмы в мае он пришел к выводу, что ситуация с безопасностью в учреждении находится в порядке.