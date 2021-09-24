Курс биткоина снизился после запрета ЦБ Китая на транзакции с криптовалютой

Москва, 24 сентября. Биткоин обвалился на 9,3% после решения Центробанка КНР запретить все транзакции, связанные с криптовалютой.

Пик падения курса биткоина пришелся на 14:18 по московскому времени. Тогда криптовалюта торговалась на уровне 40,9 тысячи долларов за штуку. Затем последовал рост — до 41,6 тысячи долларов. Стоимость Ethereum, в свою очередь, снизилась на пике до 2,7 тысячи долларов — на 13,8%, свидетельствуют данные торгов.

Народный банк Китая объявил, что криптовалюты не должны находиться в обращении вместе с традиционными валютами. Кроме того, регулятор предупредил о запрете на содействие торговле этой криптовалютой и пообещал пресекать любые спекуляции на валютном рынке.

Социальная сеть Twitter ранее запустила новую функцию, благодаря которой понравившиеся аккаунты можно вознаграждать, в том числе, биткоинами. Опция теперь доступна для всех пользователей ресурса.