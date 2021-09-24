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Пьяного Николаса Кейджа перепутали с бездомным
Шоу-бизнес
Пьяного Николаса Кейджа перепутали с бездомным
Prt Scr youtube.com  /  GQ

Вашингтон, 24 сентября. Голливудский актер Николас Кейдж изрядно выпил в ресторане в Лас-Вегасе. Артиста приняли за бездомного и выгнали из заведения.

Киноактер отдыхал в одном из ресторанов в Лас-Вегасе. Он пришел в заведение в домашних штанах с леопардовым принтом, черной мятой рубашке и тапках. Кейдж заказывал дорогую выпивку и коротал время в одиночестве.

В Сети появилось видео, на котором 57-летний актер пытается общаться с женщиной, которая просит его удалиться из заведения. Позже Кейджа, судя по кадрам, выпроваживают из ресторана. Затем пьяный актер пытается вернуться в бар, но его останавливают в дверях.

Очевидцы сообщили, что пьяного Кейджа перепутали с бездомным. Инцидент случился 13 сентября, пишет издание The Sun.

В прошлом месяце стало известно о продаже особняка Кейджа из-за неуплаты налогов. Артист лишился дома площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Лас-Вегасе. Недвижимость продали за 6 миллионов долларов. Имя покупателя не разглашается.

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