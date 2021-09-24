Кожемяко предложил сократить расходы на содержание административного аппарата ЗакСа

Владивосток, 24 сентября. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил существенно сократить расходы на содержание административного аппарата Законодательного собрания Приморского края.

По мнению главы региона, деньги, которые освободятся в результате сокращения расходов, можно использовать для льгот и доплат медицинским работникам, сообщает ИА PrimaMedia.

В своем Instagram Олег Кожемяко сообщил, что по итогам визитов в районы был создан целый список первоочередных задач, поставленных жителями Приморья. Одной из проблем, выделенных приморцами, стала нехватка медицинских кадров в регионе.

Олег Кожемяко уверен, что депутаты поддержат это предложение.

«Ведь это наша общая задача — сделать так, чтобы люди получали качественную и своевременную медицинскую помощь», — сказал губернатор в своем Instagram.

По мнению главы администрации Дальнереченского муниципального района Виктора Дернова, решение руководителя региона правильное, а высвободившиеся деньги должны пойти на поддержку медицины в крае.

«Мы не первый год работаем вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. По моему мнению, он принимает правильные решения. Вот и эта инициатива, на мой взгляд, сейчас актуальна для всего Приморского края. Действительно, освободившиеся деньги можно направить на медицинское обслуживание на территориях, на привлечение молодых кадров в сферу здравоохранения региона. Ведь сейчас врач, который только-только пришел на работу, получает минимальную зарплату. Поэтому, прежде всего, сейчас финансово нужно поддерживать медработников для сохранения медицины», — рассказал Виктор Дернов.

Председатель Госдумы Кировского муниципального района Максим Хуторной также считает, что инициатива губернатора является положительной, тем более что деньги направятся непосредственно на помощь населению.

Глава администрации Хорольского муниципального района Алексей Губайдуллин, считает, что подобная инициатива в целом положительно повлияет на социальную сферу Приморья.

«Хорошая идея губернатора, которую я полностью поддерживаю. Отрадно, что деньги пойдут, прежде всего, на медицину. Более того, сокращение расходов можно распространить не только на административный аппарат Законодательного собрания Приморья, вероятно, стоит уменьшить финансирование и на аппараты муниципальных и районных дум, а свободные деньги легко направить на помощь населению, потому что сейчас социальная сфера нуждается в поддержке», — сказал Алексей Губайдуллин.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае предварительно выбрали участок для строительства нового города-спутника у Владивостока.