Генерал ВС США Милли призвал Пентагон рассмотреть способы расширения контактов с Россией

Вашингтон, 24 сентября. Изучение возможностей расширения контактов с Россией является важным направлением работы американских военных, заявил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

По его словам, представители Пентагона обязаны налаживать связь с российскими коллегами. В частности, он призвал обеспечить возможность взаимного наблюдения за военными учениями в рамках работы над повышением прозрачности и снижением риска конфликта между странами.

Ранее американский генерал Джон Хайтен признал, что Россия модернизирует армию быстрее, чем Соединеные Штаты. В этой связи он назвал избежание войны с РФ целью номер один для Пентагона.