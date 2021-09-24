Дочь Мадонны снялась в фотосессии для бренда нижнего белья от Рианны

Лос-Анджелес, 24 сентября. Модель Леон Лурдес снялась в нижнем белье известного американского бренда. Дочь певицы Мадонны продемонстрировала фигуру в смелом наряде из синего латекса.

Американская модель регулярно удивляет фанатов эпатажными поступками и провокационными фотосессиями. Недавно звезда примерила нижнее белье от бренда Savage X Fenty — одного из самых амбициозных модных домов, во главе которого находится поп-звезда Рианна. Лурдес нарядилась в латекс и показала первые кадры фотосессии в необычном образе в Instagram.

Дочь Мадонны дополнила образ яркими ювелирными изделиями и массивными браслетами. Кроме того, она надела латексные чулки и прозрачные босоножки на низком каблуке.

Публикация звезды мгновенно привлекла внимание фанатов: так, первый пост Лурдес собрал более 19 тысяч просмотров всего за 15 часов, а вторую публикацию увидела 31 тысяча пользователей соцсети. Кадры были сделаны эксклюзивно в рамках показа на стриминг-сервисе Amazon Prime.

Стоит отметить, что снимки возмутили некоторых интернет-пользователей. Многие отметили, что наряд состарил модель, а позы выглядели неестественно, передает «Мир 24». Вскоре звезда отключила возможность комментирования поста.

Недавно Лурдес взволновала поклонников фотографией в компании матери. Модель предстала в кадре в голубом обтягивающем топе, который не скрыл подмышки звезды. Подписчики раскритиковали Лурдес за попытки привлечь внимание с помощью растительности на теле.