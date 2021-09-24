Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 16:26
16:24
Армия
Большой рыболовный траулер «Капитан Мартынов» спустили на воду в Петербурге
16:23
Происшествия
Полиция задержала координатора «Левого фронта» Удальцова
16:21
Общество
Кожемяко предложил сократить расходы на содержание административного аппарата ЗакСа
16:21
Весь мир
«Национальное возрождение»: как жители Мали отказались от Франции в пользу России
16:17
Общество
Меган Маркл впервые после рождения дочери вышла в свет в Нью-Йорке
16:11
Политика
Сторонники Порошенко потребовали отменить закон Зеленского о деолигархизации
16:11
Происшествия
Любовно-криминальная драма разыгралась между мужчиной и беременной школьницей
16:10
Общество
Попова заявила, что грипп пришел в Россию уже в конце июля
16:09
Экономика
Экономисты назвали стоимость доллара к концу октября
16:09
Происшествия
Главу райотдела Роспотребнадзора нашли мертвым под Волгоградом
Все новости

Дочь Мадонны снялась в фотосессии для бренда нижнего белья от Рианны
Шоу-бизнес
Дочь Мадонны снялась в фотосессии для бренда нижнего белья от Рианны
TACC  /  Nancy Kaszerman

Лос-Анджелес, 24 сентября. Модель Леон Лурдес снялась в нижнем белье известного американского бренда. Дочь певицы Мадонны продемонстрировала фигуру в смелом наряде из синего латекса.

Американская модель регулярно удивляет фанатов эпатажными поступками и провокационными фотосессиями. Недавно звезда примерила нижнее белье от бренда Savage X Fenty — одного из самых амбициозных модных домов, во главе которого находится поп-звезда Рианна. Лурдес нарядилась в латекс и показала первые кадры фотосессии в необычном образе в Instagram.

Дочь Мадонны дополнила образ яркими ювелирными изделиями и массивными браслетами. Кроме того, она надела латексные чулки и прозрачные босоножки на низком каблуке.

Публикация звезды мгновенно привлекла внимание фанатов: так, первый пост Лурдес собрал более 19 тысяч просмотров всего за 15 часов, а вторую публикацию увидела 31 тысяча пользователей соцсети. Кадры были сделаны эксклюзивно в рамках показа на стриминг-сервисе Amazon Prime.

Стоит отметить, что снимки возмутили некоторых интернет-пользователей. Многие отметили, что наряд состарил модель, а позы выглядели неестественно, передает «Мир 24». Вскоре звезда отключила возможность комментирования поста.

Недавно Лурдес взволновала поклонников фотографией в компании матери. Модель предстала в кадре в голубом обтягивающем топе, который не скрыл подмышки звезды. Подписчики раскритиковали Лурдес за попытки привлечь внимание с помощью растительности на теле.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Мадонны снялась в фотосессии для бренда нижнего белья от Рианны
Мадонна звезды леон лурдес
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru