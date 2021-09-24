Марк Тишман едва не стал солистом группы «Иванушки International» после ухода Сорина

Москва, 24 сентября. Певец Марк Тишман чуть не оказался солистом популярной группы «Иванушки International» после ухода Игоря Сорина из коллектива. Он раскрыл подробности истории.

Артист мог попасть в состав самой известной поп-группы девяностых. Тогда коллектив искал нового вокалиста, поскольку Игорь Сорин собирался покинуть группу и заняться сольной карьерой.

Марк Тишман оказался в полушаге от попадания в бойз-бэнд. Он прошел отбор, вместе с солистами — Кириллом Андреевым и Андреем Григорьевым-Апполоновым — записали трек. Казалось, что Тишман уже в составе, но ему в итоге пришел отказ. Причиной стало то, что тембрально его голос был схож с вокалом Андреева.

«Тогда Игорь Сорин как раз ушел из группы. Но меня что-то смутило, поскольку я не видел себя в коллективе. Тогда все крутили пальцем у виска, мол, это же одна из самых популярных групп в России. Казалось бы, моя несбыточная мечта попасть на сцену была так близка», — отметил Тишман в проекте «Загугли звезду» от Teleprogramma.pro.

Бессменными вокалистами «Иванушки International» остаются Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов. В разное время в группе пели Игорь Сорин и Олег Яковлев. В настоящее время третьим участником группы является Кирилл Туриченко. По его мнению, коллектив до сих пор успешен за счет своеобразного единения с народом.