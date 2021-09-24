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Марк Тишман едва не стал солистом группы «Иванушки International» после ухода Сорина

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 15:26
Шоу-бизнес
Марк Тишман едва не стал солистом группы «Иванушки International» после ухода Сорина
marktishman.ru  /  marktishman.ru

Москва, 24 сентября. Певец Марк Тишман чуть не оказался солистом популярной группы «Иванушки International» после ухода Игоря Сорина из коллектива. Он раскрыл подробности истории.

Артист мог попасть в состав самой известной поп-группы девяностых. Тогда коллектив искал нового вокалиста, поскольку Игорь Сорин собирался покинуть группу и заняться сольной карьерой.

Марк Тишман оказался в полушаге от попадания в бойз-бэнд. Он прошел отбор, вместе с солистами — Кириллом Андреевым и Андреем Григорьевым-Апполоновым — записали трек. Казалось, что Тишман уже в составе, но ему в итоге пришел отказ. Причиной стало то, что тембрально его голос был схож с вокалом Андреева.

«Тогда Игорь Сорин как раз ушел из группы. Но меня что-то смутило, поскольку я не видел себя в коллективе. Тогда все крутили пальцем у виска, мол, это же одна из самых популярных групп в России. Казалось бы, моя несбыточная мечта попасть на сцену была так близка», — отметил Тишман в проекте «Загугли звезду» от Teleprogramma.pro.

Бессменными вокалистами «Иванушки International» остаются Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов. В разное время в группе пели Игорь Сорин и Олег Яковлев. В настоящее время третьим участником группы является Кирилл Туриченко. По его мнению, коллектив до сих пор успешен за счет своеобразного единения с народом.

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